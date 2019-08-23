遊子歸巢創業 鄉村旅遊更文藝

2019-08-23 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



鄉村旅遊日漸熱絡，吸引著大批遊子返鄉創業，並改變著過去鄉村單一休閑觀光農業的旅遊產品，湧現出如遊居、野行、詩意棲居、第二居所等新風尚，使村落文化更顯「文藝」。

中新社報導，在社交平台擁有60多萬粉絲的藏族女孩卓嘎，時常直播藏地風情、表演藏地歌舞而受關注。2018年，她從四川成都回到甘南郎木寺鎮，經營民宿，今年夏天遊客爆滿。「如果家鄉有更好發展，誰不願結束漂泊、回歸故土？」她說。

卓嘎時常帶住店遊客一起騎馬遊郎木寺大峽谷，和驢友們去草原野炊，邀請獨行遊客到自己家吃藏餐。忙起來時，老住客也會幫她打掃民宿、迎接新客人。「和她在一起，就像住在一個遠方的家，這裡的寧靜讓人不捨。」已在此居住兩周的上海女孩伊瑤說。

隨著鄉村聚集人氣，如高原女孩卓嘎這樣的返鄉創業青年，近年來在中國屢見不鮮。比如，席捲中國農村的「電商潮」，返鄉族帶領鄉鄰上演著「空心村互聯網拓荒記」，貴州苗綉、新疆大棗、敦煌石版畫等全國各地的農村土特產、或旅遊文創產品，源源不斷地流向城市的千家萬戶。

中國旅遊研究院日前發佈的《2019年上半年全國旅遊經濟運行情況》報告顯示，2019年上半年，全國鄉村遊達到22.9億人次，周邊遊達到8.1億人次，周末遊達3.8億人次，自駕遊2.8億人次，三小時中短途已成為出行常態。

持續火熱的鄉村遊也成為農村農民增收脫貧的綠色產業。2018年，甘肅鄉村旅遊人數8520萬人次，鄉村旅遊收入165億元人民幣，通過發展鄉村旅遊帶動3.1萬戶建檔立卡戶、13萬貧困人口實現脫貧。

「發展鄉村旅遊不僅能留住鄉愁，還能拔掉窮根。」西北師範大學旅游學院院長把多勛表示，如今鄉村旅遊產品越來越豐富，從村野美食，到農業科普、植物拓印、美食DIY等，還有親子農耕文化體驗等。

把多勛還建議，開發農業觀光、休閑度假和非物質文化遺產等特色鮮明的鄉村旅遊產品，防止大拆大建、千村一面和城市化翻版、簡單化複製，避免低水平同質化競爭。