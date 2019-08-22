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加快淘汰燃油車 大陸將逐步推動燃油汽車禁行區

2019-08-22 18:52聯合報 記者林則宏╱即時報導

為加快淘汰燃油車，大陸工業和信息化部（工信部）指出，將支持有條件的地方和領域開展城市公車、出租先行替代、設立燃油汽車禁行區等試點，在取得成功的基礎上，再統籌研究制定燃油汽車退出時間表。

大陸工信部副部長辛國斌2017年9月曾公開表態，中國將啟動禁售燃油車時間表研究，迅速引發全球關注。

《財新網》指出，大陸官方權威人士稱，全面禁售燃油車「爭議很大，分歧也很大」。因此，之後禁售燃油車討論的方向就轉為由點及面，逐步推進。

根據工信部官網公告的訊息，在回覆中共全國人大關於研究制定禁售燃油車時間表的建議時，工信部稱，中國目前是全球最大的汽車市場，巨大的汽車保有量提高了社會生產效率，豐富了大眾生活方式，但也帶來了資源、能源與環境問題。

工信部表示，加快培育和發展節能與新能源汽車，既是有效緩解能源和環境壓力，推動汽車產業可持續發展的緊迫任務，也是加快汽車產業轉型升級、培育新的經濟增長點和國際競爭優勢的戰略舉措。

近年來，中國相繼推出一系列規劃政策和配套措施，建立了涵蓋技術創新、研發生產、財稅支持、推廣使用、准入監督等各方面較為完善的政策體系，推動產業發展取得顯著成效。至2018年底，中國新能源汽車產銷量累計超過300萬輛，占全球總量的50%以上，連續四年產銷量居世界第一。

工信部稱，在扶持新能源汽車產業發展的同時，也高度重視節能汽車的發展，堅持節能與新能源汽車協調發展。

關於制定燃油汽車退出時間表，工信部表示，正會同發展改革委等相關部門，結合技術發展進程及產業發展實際，對禁售傳統燃油汽車等有關問題進行研究，全面科學對比分析傳統燃油汽車與新能源汽車在技術成本、節能減排、市場需求等各方面的潛力和作用。

工信部指出，從中國地域廣闊、發展不均衡的國情出發，將進行深入細緻的綜合分析研判，因地制宜、分類施策，支持有條件的地方和領域開展城市公交出租先行替代、設立燃油汽車禁行區等試點，在取得成功的基礎上，統籌研究制定燃油汽車退出時間表。

工信部表示，下一步將進一步發揮節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議制度作用，加強統籌協調，抓緊研究制定「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）」，積極發揮規劃的引領作用，推動中國新能源汽車產業實現高質量發展。

大陸2009年起是全球最大的汽車市場，基於環保考量，目前正積極探索制定燃油汽車退...
大陸2009年起是全球最大的汽車市場，基於環保考量，目前正積極探索制定燃油汽車退出的時間表。圖／取自《北京日報》
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