加快淘汰燃油車 大陸將逐步推動燃油汽車禁行區

2019-08-22 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



為加快淘汰燃油車，大陸工業和信息化部（工信部）指出，將支持有條件的地方和領域開展城市公車、出租先行替代、設立燃油汽車禁行區等試點，在取得成功的基礎上，再統籌研究制定燃油汽車退出時間表。

大陸工信部副部長辛國斌2017年9月曾公開表態，中國將啟動禁售燃油車時間表研究，迅速引發全球關注。

《財新網》指出，大陸官方權威人士稱，全面禁售燃油車「爭議很大，分歧也很大」。因此，之後禁售燃油車討論的方向就轉為由點及面，逐步推進。

根據工信部官網公告的訊息，在回覆中共全國人大關於研究制定禁售燃油車時間表的建議時，工信部稱，中國目前是全球最大的汽車市場，巨大的汽車保有量提高了社會生產效率，豐富了大眾生活方式，但也帶來了資源、能源與環境問題。

工信部表示，加快培育和發展節能與新能源汽車，既是有效緩解能源和環境壓力，推動汽車產業可持續發展的緊迫任務，也是加快汽車產業轉型升級、培育新的經濟增長點和國際競爭優勢的戰略舉措。

近年來，中國相繼推出一系列規劃政策和配套措施，建立了涵蓋技術創新、研發生產、財稅支持、推廣使用、准入監督等各方面較為完善的政策體系，推動產業發展取得顯著成效。至2018年底，中國新能源汽車產銷量累計超過300萬輛，占全球總量的50%以上，連續四年產銷量居世界第一。

工信部稱，在扶持新能源汽車產業發展的同時，也高度重視節能汽車的發展，堅持節能與新能源汽車協調發展。

關於制定燃油汽車退出時間表，工信部表示，正會同發展改革委等相關部門，結合技術發展進程及產業發展實際，對禁售傳統燃油汽車等有關問題進行研究，全面科學對比分析傳統燃油汽車與新能源汽車在技術成本、節能減排、市場需求等各方面的潛力和作用。

工信部指出，從中國地域廣闊、發展不均衡的國情出發，將進行深入細緻的綜合分析研判，因地制宜、分類施策，支持有條件的地方和領域開展城市公交出租先行替代、設立燃油汽車禁行區等試點，在取得成功的基礎上，統籌研究制定燃油汽車退出時間表。