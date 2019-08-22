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受消費類股提振 大陸股市小幅收高

2019-08-22 16:54聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受到消費類股的漲勢，蓋過揮之不去的中美貿易惡戰疑慮，大陸股市22日在震盪交投中收高，截至收盤滬綜指收升0.11%，報2,883.44點。

深成指收升0.3%，至9,350.56點；創業板指收升0.23%，至1,613.46點。

其中貴州茅台漲幅3.56%，收盤價人民幣1,104元，股價站上人民幣1,100元大關，再創歷史新高，成交額超過人民幣36億。

新浪財經報導，巨豐投顧認為，22日借周邊上漲，A股開高，釀酒、新能源汽車、OLED、傳媒等類股表現強勢，但券商、黃金、上海自貿等表現低迷，拖累大盤，大盤回踩5日均線後，券商、銀行跌幅收窄帶動大盤回升。

總體看，市場底部確立，流動性仍是制約行情上漲的最主要因素，建議關注績優超跌股和政策利好驅動的投資機會。

天風證券則認為，就市場整體來看，外部環境的變化仍在局部干擾資本市場，但邊際影響在減弱，市場承接力明顯增強，高層明確做好自己的事情，給了資本市場明確的信號和信心，將深圳作為改革示範區也給市場指明了創新轉型的方向，因此短期市場信心恢復，很大機率將迎來一波以風險偏好上升為特徵的中期反彈，但由於總體環境並未實質改善，預計反彈的空間有限，仍以結構性行情為主。

路透報導，大型酒廠股價強勁上漲，拉動主要股指回到平盤上方，目前大陸採取更多措施促進境內消費，以支撐經濟增長。

美國總統川普21日表示，如果他沒有對大陸發動貿易戰，他的生活會更輕鬆，但他表示，「我是天選之人」來對付大陸。

即使有幾家大型大陸國有銀行被發現，在遠匯市場支撐人民幣，但22日人民幣兌美元仍跌至11年新低。

上證綜指22日走勢。圖／新浪財經
上證綜指22日走勢。圖／新浪財經
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