親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜談「兩條件」下重啟核四 柯文哲狂笑：廢話

英籍港警官遭批「黑警」下場超慘…個資肉搜、妻女被辱

全球半導體15強 台積電、聯發科入榜

2019-08-22 12:01世界日報 綜合報導

分享

市調機構IC Insights21日發布最新報告指出，今年上半年全球前15大半導體廠上半年營收普遍衰退，排名也出現洗牌，英特爾奪回龍頭，三星退居第二。台廠台積電、聯發科進入前15大，以台積電居第三排名最佳，聯發科則是首度進榜，表現相對亮眼。

台積電上半年合併營收新台幣4597.03億元，比去年同期下滑4.5%，主要受到晶圓14廠光阻劑汙染及客戶庫存調整影響，若排除相關干擾，台積電表現可望更好。

稍早台積電提出本季營收展望，以美元計價達91億至92億美元，季增18%，看好第4季仍持續成長，全年合併營收有機會仍維持上升走勢，續創歷史新高。

相較於今年全球半導體業產值恐下滑4%、晶圓代工產值下滑1%，台積電營運表現仍維持成長，一枝獨秀。

聯發科第2季單季合併營收新台幣615.67億元，季增16.7％，順利達標，且毛利率達41.9％，連兩季站穩四成之上，並攀上15季高點，獲利較首季大增約九成，每股純益（EPS）4.11元；上半年合併營收1,142.89億元，首度躋身前15大廠，表現也相當出色。

此外，受美中和日韓貿易戰等因素影響，今年全球半導體業景氣疲弱，台積電、聯發科則相對不受外在因素干擾，下半年動能續強。其中，台積電受惠於蘋果、超微等主力客戶需求強勁，7奈米產能爆滿；聯發科主要產品線出貨續揚，並積極衝刺5G業務，後市看俏。

超微是台積電7奈米先進製程重量級客戶之一，受惠於超微今年下半年強攻高階伺服器、電競筆電、商務筆電及AI等領域，且中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU）和伺服器三大晶片全數採用台積電7奈米製程，以及蘋果與非蘋陣營陸續推出新手機，拉貨力道持續。

聯發科下半年動能同樣值得期待，尤其5G布局頻頻報捷，日前傳出明年將打入華為平價5G智慧手機供應鏈，並拿OPPO、Vivo等陸系非蘋大廠5G手機訂單。日前法說會上，聯發科執行長蔡力行也透露，聯發科三大應用平台業務皆穩健成長，其中，行動運算平台更是拉貨動能強勁，成長型產品相較第2季則有二位數成長，智能家庭受惠客戶數倍增，後市可期。

台積電半導體奈米

相關新聞

陸數字貨幣流通 腳步近了

2019-08-21 23:13

工業機器人應用市場 中國連六年稱霸

2019-08-22 12:02

賓士計畫在大陸生產重型卡車

2019-08-22 11:44

交通銀行 達成首筆5年期LPR5Y互換交易

2019-08-22 11:21

大陸民企500強 華為海航蘇寧列前三

2019-08-22 10:59

四川裝備智造博覽會 10月登場

2019-08-22 01:58

兩岸文博會 台企展位近3分之1

2019-08-22 01:58

全球500強企業 10月青島峰會

2019-08-22 01:57

港財政司長：創科發展 港深可互補

2019-08-22 01:57

陸攜手東亞各國 發展新能源

2019-08-22 01:57

閃避政盪 阿里傳延後赴港上市

2019-08-22 00:22

科創板滿月 五大亮點

2019-08-22 00:21

鴻海投資 曠視將申請掛牌

2019-08-22 00:21

吉利上半年淨利減40%

2019-08-22 00:20

大陸台商出走...多為傳產業

2019-08-21 23:45

數字貨幣試點…深圳有望搶頭香

2019-08-21 23:14

自貿區、證照分離 12月試行

2019-08-21 23:13

數字貨幣技術研發 多路線進行

2019-08-21 23:13

大陸營商環境躍進 全球46名

2019-08-21 23:13

陸工業機器人應用市場 六連霸

2019-08-21 23:13

怕惹惱北京！阿里巴巴傳暫停在港IPO計畫

2019-08-21 17:43

滬指窄幅震盪 平盤收市

2019-08-21 15:46

滬指半日近平收 深成指跌5點

2019-08-21 12:03

欲哭無淚！台商出租陸廠土地以為躺著賺 事後慘遭盜賣

2019-08-21 11:12

滬指低開4點 煤炭有色金屬股偏軟

2019-08-21 10:29

企業大咖齊聚 對談數字經濟

2019-08-21 02:09

中蒙俄經貿洽談會 引91.5億銀彈

2019-08-21 02:09

貨機直飛大阪 義烏電商新助力

2019-08-21 02:09

涼茶兩大咖纏訟多年 恐雙輸

2019-08-21 02:09

陸與東協原產地認定 新規上路

2019-08-21 02:09

淪為投資公司? 小米CFO：盼布局強大的中國供應鏈

2019-08-21 00:53

百度報喜 上季轉虧為盈

2019-08-21 00:09

愛奇藝單季虧逾百億

2019-08-21 00:09

李彥宏：百度顛覆性變革奏效

2019-08-21 00:09

小米半年報 每天賺逾1億

2019-08-21 00:08

新版LPR上路 貸款成本變低

2019-08-20 23:05

滬臨港新片區 宣示高增長

2019-08-20 23:05

Costco大陸第一店開市 倒數計時

2019-08-20 23:05

寧愛女繼續受苦 任正非坦言不願中國讓步貿易戰

2019-08-20 20:31
看更多

熱門文章

一定要坐男友旁！情侶無法換位 竟朝空姐臉上潑熱水

2019-08-21 15:37

又有直播主忘記關鏡頭 瑜珈辣妹更衣過程全被看光

2019-08-21 20:25

英籍港警官遭批「黑警」下場超慘…個資肉搜、妻女被辱

2019-08-22 11:00

吃了幾顆花生夫妻從此陰陽兩隔 夫一句話驚呆醫生

2019-08-21 18:00

中共外交部證實 英駐港總領館一名香港僱員在深圳被拘

2019-08-21 16:16

美售台F-16V戰機 北京反擊：對參與軍售美企實施制裁

2019-08-21 16:01

中共人大：維持一夫一妻制 符合國情和文化傳統

2019-08-21 14:41

網紅婚禮請來42位中港台大咖明星！用一招倒賺1.3億

2019-08-21 13:27

英駐港領館人員失蹤13天 陸證實拘留

2019-08-22 00:43

男友買情趣內衣竟買到袈裟裝 女友分手：不想回憶

2019-08-21 21:48

女警帶「蛇腰胸器」上街爆紅！辣模FB曬照回嗆 網嗨：看你就夠

2019-08-21 20:18

陸客不來港客也因反送中變少 台灣觀光行業挫咧等

2019-08-21 21:29

元朗今夜不平靜 示威人士一度與警方對峙

2019-08-21 23:31

美售台F-16V 國台辦再批：蔡政府將台灣民眾帶上絕路

2019-08-22 09:27

孟晚舟案受害機構涉及花旗、法國巴黎銀行

2019-08-21 17:31

日外相找華春瑩自拍 被批自降身價

2019-08-21 14:50

F-16V能敵殲-20？陸專家：真行的話美軍幹嘛還要F-35

2019-08-22 11:18

世界最高書店美夢夢醒 誠品上海店確定解約

2019-08-21 15:10

陸數字貨幣流通 腳步近了

2019-08-21 23:13

鴻海投資 曠視將申請掛牌

2019-08-22 00:21

反送中解套？ 民團：林鄭快回應五大訴求

2019-08-22 00:43

美售台F-16 大陸外交部揚言制裁相關美國公司

2019-08-21 17:25

台灣醫護撐香港！百名醫護台大醫院前快閃聲援

2019-08-21 18:32

反送中浪潮中 香港人大舉買進大馬房產

2019-08-21 19:14

全球11報刊廣告「因地異版」 籲全球關注香港過度警力

2019-08-21 15:47

學者楊力宇逝世 大陸國台辦表哀悼

2019-08-21 12:14

怕惹惱北京！阿里巴巴傳暫停在港IPO計畫

2019-08-21 17:43

新聞幕後／「三個不要」瘋傳 林鄭急回應滅火

2019-08-21 13:00

不到一個月 香港首富李嘉誠財產縮水30億美元

2019-08-21 13:38

議員：港風暴 京設「十一死線」未來10天是平息黃金期

2019-08-21 13:40

環時記者「被圍」翻版？港媒要求看廣東女記者證件

2019-08-21 14:40

台商東莞廠房 疑遭侵占

2019-08-21 12:45

抗議元朗暴力 香港民眾九龍塘站喊口號舉標語

2019-08-21 12:25

林鄭月娥周六邀各界人士商討如何構建對話平台

2019-08-21 19:24

李嘉誠才登廣告反暴力 兒子員工因反送中被砍

2019-08-21 13:36

破離婚傳聞…劉強東、奶茶妹甜蜜同框再同回愛巢

2019-08-21 15:09

中共建政70周年 嚴禁無人飛機遙控地雷寄北京

2019-08-21 13:30

林鄭月娥周六首邀各界人士談構建對話平台

2019-08-21 15:08

又回主人身邊！中國首隻複製貓「大蒜」滿月

2019-08-21 14:41

王毅談香港情勢 促各方採客觀公正立場

2019-08-21 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top