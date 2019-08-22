全球半導體15強 台積電、聯發科入榜

2019-08-22 12:01 世界日報 綜合報導



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市調機構IC Insights21日發布最新報告指出，今年上半年全球前15大半導體廠上半年營收普遍衰退，排名也出現洗牌，英特爾奪回龍頭，三星退居第二。台廠台積電、聯發科進入前15大，以台積電居第三排名最佳，聯發科則是首度進榜，表現相對亮眼。

台積電上半年合併營收新台幣4597.03億元，比去年同期下滑4.5%，主要受到晶圓14廠光阻劑汙染及客戶庫存調整影響，若排除相關干擾，台積電表現可望更好。

稍早台積電提出本季營收展望，以美元計價達91億至92億美元，季增18%，看好第4季仍持續成長，全年合併營收有機會仍維持上升走勢，續創歷史新高。

相較於今年全球半導體業產值恐下滑4%、晶圓代工產值下滑1%，台積電營運表現仍維持成長，一枝獨秀。

聯發科第2季單季合併營收新台幣615.67億元，季增16.7％，順利達標，且毛利率達41.9％，連兩季站穩四成之上，並攀上15季高點，獲利較首季大增約九成，每股純益（EPS）4.11元；上半年合併營收1,142.89億元，首度躋身前15大廠，表現也相當出色。

此外，受美中和日韓貿易戰等因素影響，今年全球半導體業景氣疲弱，台積電、聯發科則相對不受外在因素干擾，下半年動能續強。其中，台積電受惠於蘋果、超微等主力客戶需求強勁，7奈米產能爆滿；聯發科主要產品線出貨續揚，並積極衝刺5G業務，後市看俏。

超微是台積電7奈米先進製程重量級客戶之一，受惠於超微今年下半年強攻高階伺服器、電競筆電、商務筆電及AI等領域，且中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU）和伺服器三大晶片全數採用台積電7奈米製程，以及蘋果與非蘋陣營陸續推出新手機，拉貨力道持續。

聯發科下半年動能同樣值得期待，尤其5G布局頻頻報捷，日前傳出明年將打入華為平價5G智慧手機供應鏈，並拿OPPO、Vivo等陸系非蘋大廠5G手機訂單。日前法說會上，聯發科執行長蔡力行也透露，聯發科三大應用平台業務皆穩健成長，其中，行動運算平台更是拉貨動能強勁，成長型產品相較第2季則有二位數成長，智能家庭受惠客戶數倍增，後市可期。