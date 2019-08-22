工業機器人應用市場 中國連六年稱霸

2019-08-22 12:02 世界日報 綜合報導



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2019世界機器人大會21日在北京舉行，中國工信部副部長辛國斌致詞表示，中國已連續六年成為全球最大的工業機器人應用市場。未來聚焦5G工業互聯網、大數據、人工智慧等。

中證網報導，辛國斌指出，2016年到2018年，中國工業機器人年產量從7萬多台套增加到14萬多台套，年均成長逾40%。

工業機器人應用市場六連霸。 新華社 分享 facebook

國際機器人聯合會數據顯示，中國已連續六年成為全球最大的工業機器人應用市場。2018年中國的工業機器人密度達到137萬台，比2017年提高34.3%，遠超同期全球平均水平。

辛國斌稱，自2018年下半年起，中國工業機器人產量同比增長放緩。原因是多方面的，除了國際貿易環境惡化、全球經濟下行壓力加大等，從深層次原因來看，機器人產業已經進入深度調整階段。

辛國斌表示，機器人產業作為新科技、新製造、新商業的結合體，是推動新舊動能轉換、打造高質量世界經濟的重要動力，希望各國和各地區著眼長遠發展加強合作，共同完善全球產業鏈新生態。

上游新聞報導，中國工業和信息化部副部長陳肇雄表示，未來聚焦5G工業互聯網、大數據、人工智慧等。堅持創新引領，加強基礎性、通用性、前瞻性技術創新，積極利用人工智慧、大數據等技術賦能網路安全。

陳肇雄指出，優化產業政策環境，加快頒布促進網絡安全產業發展的指導意見，扎實推進國家網路安全產業園區建設，加強人才隊伍建設。要堅持合作共贏，結合政府、國際組織、企業、科研院所等力量，加強與「一帶一路」沿線等國家在網絡安全領域交流合作。