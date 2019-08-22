交通銀行 達成首筆5年期LPR5Y互換交易

2019-08-22 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



繼本周貸款市場報價利率（LPR）新機制亮相之後，中國外匯交易中心22日公告，掛鉤LPR的利率互換交易上日進一步活躍，參與機構繼續增多，互換期限向長端延伸；其中交通銀行通過交易中心交易系統達成了首筆掛鉤五年以上LPR的五年期IRS交易。

路透報導，交易中心表示，推動LPR五年的互換期限向長端延伸，進一步完善了互換利率期限結構，將繼續支持市場機構開展以LPR為基準的利率互換等產品交易，擇機發佈相應LPR利率互換曲線，便利市場參與者交易與估值。

此外，交通銀行與其客戶企業開展了掛鉤一年期LPR利率基準的人民幣利率互換代客交易；當日掛鉤LPR的利率互換交易當日共計成交17筆、名義本金合計人民幣18.6億元。

外匯交易中心微信公眾號並表示，當日共有13家機構展開了LPR利率互換交易，包括工商銀行、中國銀行、交通銀行、興業銀行、民生銀行、中信銀行、廣發銀行、浙商銀行、上海銀行、中信證券、中金公司、天風證券、西南證券。

改革後的貸款市場報價利率（LPR）20日首秀即非對稱降息，然幅度並未超預期，分析人士認為，以中期借貸便利（MLF）為利率錨的LPR新機制政策意義遠大於利率短期調整，為下一步貨幣政策調控提效奠定堅實基礎，但MLF利率未動時，LPR只能小幅降息。