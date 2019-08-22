陸攜手東亞各國 發展新能源

2019-08-22 01:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



東亞峰會新能源論壇21日在雲南昆明啟幕，來自中國、美國、澳洲、紐西蘭、老撾（寮國）、柬埔寨、緬甸、泰國、越南、印度、尼泊爾、巴基斯坦等國的200餘名代表與會，就共同推動東亞峰會各國在新能源領域的合作及成果轉化進行探討。

中新社報導，中國科學技術部國際合作司一級巡視員阮湘平致辭稱，作為當前全球經濟最具有活力的地區，東亞地區已成為全球二氧化碳排放增速最快的地區。東亞各國面臨著能源轉型的迫切需求，以太陽能、風能、生物質能為主的新能源已成為東亞國家能源的戰略選擇和實現區域可持續發展的重要舉措。中國願與東亞各國共同把握「一帶一路」建設的機遇，重點在新能源領域提升科技合作水平，共同推進區域創新一體化發展和可持續發展。

阮湘平透露，當前，以高效、清潔、多元化、智能化為主要特徵的中國能源轉型進程加快推進。目前，中國核電技術已逐步走向世界前列；已具備成熟的大型水電設計、施工和管理運行能力；已掌握可燃冰試採核心技術；風電技術水平明顯提升，特別是低風速風電技術取得突破性進展；光伏電池技術創新能力大幅提升，創造晶矽等新型電池技術轉換效率的世界紀錄，建立具有國際競爭力的光伏發電全產業鏈，光伏組件產量連續多年全球總產量第一。

尼泊爾科學院副院長蘇尼爾·巴布·施睿沙稱，當前，尼泊爾也正在調整能源結構，積極推動新能源的開發和利用。希望能加強和中國以及其他東亞國家的合作，實現共贏。

泰國清邁皇家大學亞洲社區經濟和技術發展學院副院長哈泰提普·新圖亞提出，新能源的開發與利用，需政策、技術、基礎設施等方面支持，更需要擺脫對單一能源供應的依賴、改變能源消費方式等。希望大家能攜起手來，共同努力。