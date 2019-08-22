兩岸文博會 台企展位近3分之1

2019-08-22 01:58 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會將於11月1日至4日在廈門舉辦，首次設立超6500平方公尺的台灣精品展區，台灣企業參展規模超過往屆。

中新社報導，20日上午，兩岸文博會在福州舉行新聞發布會。福建省文化和旅遊廳副廳長黃葦洲指出，本屆兩岸文博會進一步發揮文化交流與產業對接的平台作用，凸顯展會的社會效益和經濟效益，為兩岸文旅產業對接提供優質平台。

黃葦洲介紹，兩岸文博會將打造台灣生活文創館、頂級工藝館，並首次設立超6500平方公尺台灣精品展區，展區內不僅包含金門、南投等縣市主題館，還涵蓋了文創人才對接活動及各類具有台灣特色的展商。黃葦洲說，兩岸文博會還將續辦台灣文創購物節，切合文旅融合新思路，新增旅遊文創館及特色旅遊小鎮展示內容；繼續關注兩岸青年未來發展，銘傳大學、樹德科技大學、實踐大學等台灣大專院校繼續參展，促進兩岸文創人才培養。

廈門市文化和旅遊局副局長、兩岸文博會籌備辦常務副主任傅國強說，本屆兩岸文博會台灣企業參展規模將超過往屆，占總展位數近1/3。由中國旅遊研究院等權威機構主辦海峽兩岸文旅交流大會，將邀請兩岸業界著名知識產權項目方和嘉賓進行交流分享。

傅國強說，借金雞百花電影節舉辦契機，兩岸文博會還設立金雞百花電影節專題展區。