港財政司長：創科發展 港深可互補

2019-08-22 01:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



香港特區政府財政司司長21日會見傳媒時被問及對深圳先行示範區的看法，他表示，「深圳和我們是鄰居，在創科發展方面，香港的優勢在於大學的科研力量，以及在知識產權保護方面的優勢。以創科為例，我們與深圳之間其實是可以互補的」。

中新社報導，陳茂波指出，粵港澳大灣區的發展是香港、澳門再加中國大陸九個城市，其中有幾個中心城市，包括香港、深圳、廣州和澳門。他認為，在「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中指出，要區內城市通過統籌協調、錯位發展，互相發揮優勢，亦可以互補不足。總體目標是希望透過這樣做一起提升競爭力。

在創科發展方面，陳茂波認為，過去這段時間，特區政府亦循優勢互補方向推動創科發展，包括投入資源給大學、科學園、數碼港，吸引更多海外知名大學、科研機構和創科企業來港。他表示，希望通過這樣做能够發揮香港的優勢。他說，如果科研方面有突破，讓香港掌握到知識產權，其實在下一步當轉化這些科研成果成為商品的時候，可以有很好的經濟收益。

在金融方面，陳茂波表示，香港有自身的特色和優勢。香港的優勢在於制度、國際化以及國際社會對香港的信心。

陳茂波稱，香港在制度上有「一國兩制」的優勢──面對國際，香港是中國一部分，但面對中國大陸，香港是中國大陸與國際接通的一道大門，因此中國大陸企業到香港上市，就等同在國際上市。

他表示要用好及守護好「一國兩制」，而香港的另一個制度優勢來自法制。陳茂波說，香港講法治、司法獨立，以及實施「普通法」的制度。國際化方面，陳茂波表示，在全球領先的國際金融中心當中，不管是紐約或倫敦，都是用「普通法」，而香港的特色是除了用「普通法」外，中、英文都是法定語言。

陳茂波表示，扼要地來說，「最重要是我們掌握好自己的優勢，不斷提升自己的競爭力」。