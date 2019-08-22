全球500強企業 10月青島峰會

2019-08-22 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸計畫今年10月將邀請世界500強及行業領軍企業領導人到青島參加跨國公司領導人峰會，探討如何加強合作。

中新社報導，大陸商務部副部長錢克明在21日舉行的新聞發布會上稱，為跨國公司領導人「量身定做」的峰會，是推動形成全面開放新格局的宣示活動。搭建跨國公司與政界、學界對話的高層次平台，可拉近與跨國公司領導人的距離，增進互信，擴大合作。

本次峰會主要內容包括閉門會議、平行論壇、跨國公司路演、主賓省（市）活動、配套展會等。峰會期間，中方將就「外商投資法」落地實施、通關便利化措施、知識產權保護召開閉門會，發布重要政策，聽取跨國公司的意見建議。此外，峰會還擬發布「跨國公司領導人青島宣言」，就涉及跨國公司的重大熱點問題發聲。

據中方統計，截至目前已有26個國家和地區的188位境外跨國公司企業領導人確認參會，其中世界500強企業高管49人。從嘉賓層級看，全球總裁級43人，全球副總裁級28人，亞太及中國區總裁級66人，亞太及中國區副總裁級51人。從地區分布看，歐洲企業最多，達61家，其次為日韓企業，美國企業有28家，東協地區企業7家，澳大利亞、加拿大、以色列、印度等其他國家和地區參會企業7家。中國大陸境內跨國公司也有53家確認參會。

錢克明稱，今後中國大陸政府將繼續深化「放管服」改革，建立高標準投資貿易自由化、便利化的制度體系，以更好回應跨國公司在華投資。