四川裝備智造博覽會 10月登場

2019-08-22 01:58 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



四川裝備智造國際博覽會，10月將在德陽舉行；圖為餐飲服務機器人。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 2019四川裝備智造國際博覽會，10月22日至25日，將在德陽高新區航展會展中心舉辦。這也是2019四川國際航展的系列活動，將聚焦智慧製造產業最新技術和設備，聚集全球高端裝備龍頭企業，和政、產、學、研、用各界人士，集中展示裝備製造業創新、綠色、開放發展新成果。

據悉，展覽總面積1.8萬平方公尺，將舉辦「高峰論壇」、「博覽展示」、「洽談對接」三大板塊活動。其中，博覽展示活動將結合優勢產業及產業發展趨勢設置展區，通過充分立體展示、全方位多方互動、面對面交流洽談，打造集產、學、研、用於一體的多功能一站式平台。

展會期間，還有「高端裝備智造未來」主題論壇和4個平行分論壇，高端裝備行業頂級專家學者、智慧製造示範企業和行業領軍人物將匯聚德陽。

據介紹，目前已確認德國西門子、美國江森自控、韓國樂星產電等74家企業參展。博覽會執行小組還將邀請美國GE、霍尼韋爾、萬可電子、卡特彼勒（中國）投資有限公司等外國企業，和華為、京東、中興、東方電氣集團、國機重裝等大型企業，預計參展企業將達到140餘家。

屆時，全球智慧製造產業最新技術與設備將在德陽亮相，觀眾可通過活動「遍覽」全球「高精尖」（高級、精密、尖端的技術產品）。