股價持續走低 小米CFO：受外部大市場影響

2019-08-21 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



小米集團20日公布2019年第2季與上半年財報，雖然營收和利潤持續保持增長，但股價卻持續低迷，小米CFO周受資表示，股價會受到很多外部大市場的影響，小米堅信只要持續在業務的道路上為用戶提供價值，業績持續增長，遲早會在股價上體現。

澎湃新聞報導，對於小米或將納入港股通帶來的提振，周受資指出，對小米的影響會是在更多的股東可以參與小米的成長，這對小米肯定是利多的事情。

小米2019年第2季淨利潤人民幣19.52億元，年減86.68%；經調整後淨利潤為人民幣36.4億元，年增71.7%。

小米2019年第2季收入519.51億元，年增14.8%。

小米2019年上半年淨利潤人民幣50.78億元，年減33.59%；經調整後淨利潤達人民幣57.16億元，年增49.78%。

小米2019年上半年收入人民幣957.1億，年增20.2%。