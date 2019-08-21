股價持續走低 小米CFO：受外部大市場影響
小米集團20日公布2019年第2季與上半年財報，雖然營收和利潤持續保持增長，但股價卻持續低迷，小米CFO周受資表示，股價會受到很多外部大市場的影響，小米堅信只要持續在業務的道路上為用戶提供價值，業績持續增長，遲早會在股價上體現。
澎湃新聞報導，對於小米或將納入港股通帶來的提振，周受資指出，對小米的影響會是在更多的股東可以參與小米的成長，這對小米肯定是利多的事情。
小米2019年第2季淨利潤人民幣19.52億元，年減86.68%；經調整後淨利潤為人民幣36.4億元，年增71.7%。
小米2019年第2季收入519.51億元，年增14.8%。
小米2019年上半年淨利潤人民幣50.78億元，年減33.59%；經調整後淨利潤達人民幣57.16億元，年增49.78%。
小米2019年上半年收入人民幣957.1億，年增20.2%。
新浪科技報導，關於除所得稅前利潤和期內盈利有較大的下滑，但是調整後利潤卻飆升，周受資表示，小米於2018年上市，上市前有一些股東是優先股的股東，在上市的時候，從優先股轉換成普通股，非運營相關的利潤把它沖回來，可以理解是一個技術上的調整，跟營運情況沒有直接關係。
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