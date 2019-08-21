涼茶兩大咖纏訟多年 恐雙輸

2019-08-21 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國兩大涼茶品牌「王老吉」、與「加多寶」全方面纏訟多年後，以加多寶判賠暫時停歇，但針對商標侵權的14億人民幣訴訟仍懸而未決。兩家涼茶品牌多年糾紛耗費自身大量資源，已成雙輸局面。

北京青年報報導，8月16日晚間，王老吉母公司廣州白雲山醫藥集團股份有限公司公告與鴻道集團旗下加多寶3宗訴訟的結果，為雙方糾纏不休的廣告語訴訟畫下句點。

根據判決，加多寶應立即停止發布包含「中國每賣10罐涼茶7罐加多寶」廣告詞的廣告以及立即停止使用並銷毀印有「全國銷量領先的紅罐涼茶—加多寶」廣告詞的產品包裝；並賠償廣藥集團、王老吉大健康公司經濟損失和合理費用共計人民幣100萬元（約新台幣460萬元）。同時，法院駁回王老吉其他訴訟請求。

報導說，在此之前的判決中，加多寶被判賠償的金額累計高達2000萬元。但王老吉與加多寶的糾紛遠沒有落幕。尤其是針對商標權一度高達14.4億的判賠金額，更是關乎加多寶的未來。

30年前「加多寶」創辦人陳鴻道取得香港的「王老吉」授權，開始使用「王老吉」的秘方及商標販售涼茶，但當時「王老吉」藥品生產商標已被白雲山的母公司廣藥集團註冊，2000年廣藥與鴻道簽商標許可使用合約，規定藥品屬性的綠盒王老吉屬廣藥集團，而飲料屬性的紅罐王老吉則屬於鴻道集團下屬企業加多寶。

2007年，「王老吉」涼茶的銷量一年達到50億元。2012年，廣藥集團狀告加多寶侵犯王老吉商標權勝訴，加多寶隨後將產品更名「加多寶涼茶」，之後加多寶與王老吉便開始在廣告、商標、包裝等方面展開多年的纏訟。

直至今日，中國大陸涼茶銷量已經達不到過去的高量成長，數據顯示，2015年上半年涼茶市場的增速為零。2016年涼茶行業市場年增4.2%，較2015年下滑5.8%。

分析人士稱，王老吉和加多寶紛爭多年，耗費了自身企業大量資源，涼茶行業也沒能更進一步發展。

僅存在兩強的市場明顯缺乏活力和創意，由於訴訟而固守的產品外觀也已經與時代脫節，但由於雙方還有關鍵官司尚未解決，中國涼茶業的未來仍是未知數。