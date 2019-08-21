親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

涼茶兩大咖纏訟多年 恐雙輸

2019-08-21 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國兩大涼茶品牌「王老吉」、與「加多寶」全方面纏訟多年後，以加多寶判賠暫時停歇，但針對商標侵權的14億人民幣訴訟仍懸而未決。兩家涼茶品牌多年糾紛耗費自身大量資源，已成雙輸局面。

北京青年報報導，8月16日晚間，王老吉母公司廣州白雲山醫藥集團股份有限公司公告與鴻道集團旗下加多寶3宗訴訟的結果，為雙方糾纏不休的廣告語訴訟畫下句點。

根據判決，加多寶應立即停止發布包含「中國每賣10罐涼茶7罐加多寶」廣告詞的廣告以及立即停止使用並銷毀印有「全國銷量領先的紅罐涼茶—加多寶」廣告詞的產品包裝；並賠償廣藥集團、王老吉大健康公司經濟損失和合理費用共計人民幣100萬元（約新台幣460萬元）。同時，法院駁回王老吉其他訴訟請求。

報導說，在此之前的判決中，加多寶被判賠償的金額累計高達2000萬元。但王老吉與加多寶的糾紛遠沒有落幕。尤其是針對商標權一度高達14.4億的判賠金額，更是關乎加多寶的未來。

30年前「加多寶」創辦人陳鴻道取得香港的「王老吉」授權，開始使用「王老吉」的秘方及商標販售涼茶，但當時「王老吉」藥品生產商標已被白雲山的母公司廣藥集團註冊，2000年廣藥與鴻道簽商標許可使用合約，規定藥品屬性的綠盒王老吉屬廣藥集團，而飲料屬性的紅罐王老吉則屬於鴻道集團下屬企業加多寶。

2007年，「王老吉」涼茶的銷量一年達到50億元。2012年，廣藥集團狀告加多寶侵犯王老吉商標權勝訴，加多寶隨後將產品更名「加多寶涼茶」，之後加多寶與王老吉便開始在廣告、商標、包裝等方面展開多年的纏訟。

直至今日，中國大陸涼茶銷量已經達不到過去的高量成長，數據顯示，2015年上半年涼茶市場的增速為零。2016年涼茶行業市場年增4.2%，較2015年下滑5.8%。

分析人士稱，王老吉和加多寶紛爭多年，耗費了自身企業大量資源，涼茶行業也沒能更進一步發展。

僅存在兩強的市場明顯缺乏活力和創意，由於訴訟而固守的產品外觀也已經與時代脫節，但由於雙方還有關鍵官司尚未解決，中國涼茶業的未來仍是未知數。

加多寶王老吉涼茶

相關新聞

人行：降準降息有空間

2019-08-20 23:05

企業大咖齊聚 對談數字經濟

2019-08-21 02:09

中蒙俄經貿洽談會 引91.5億銀彈

2019-08-21 02:09

貨機直飛大阪 義烏電商新助力

2019-08-21 02:09

陸與東協原產地認定 新規上路

2019-08-21 02:09

淪為投資公司? 小米CFO：盼布局強大的中國供應鏈

2019-08-21 00:53

百度報喜 上季轉虧為盈

2019-08-21 00:09

愛奇藝單季虧逾百億

2019-08-21 00:09

李彥宏：百度顛覆性變革奏效

2019-08-21 00:09

小米半年報 每天賺逾1億

2019-08-21 00:08

新版LPR上路 貸款成本變低

2019-08-20 23:05

滬臨港新片區 宣示高增長

2019-08-20 23:05

Costco大陸第一店開市 倒數計時

2019-08-20 23:05

寧愛女繼續受苦 任正非坦言不願中國讓步貿易戰

2019-08-20 20:31

貿易戰衝擊 前7月台商對陸投資額減55.4%

2019-08-20 19:09

華為正處存亡關頭 任正非說重話：自認不適合可離職

2019-08-20 17:47

貸款利率機制上路 人行官員：助企業融資 不影響匯率

2019-08-20 16:11

一文讀懂大陸貸款利率改革 5大問題必看

2019-08-20 16:11

港失業率升至2.9% 零售餐飲業最傷

2019-08-20 12:28

人行：降準、降息都有空間 看經濟物價形勢

2019-08-20 11:48

百度第2季虧轉盈 在美盤後股漲逾8%

2019-08-20 11:25

愛奇藝第2季虧損擴大至103.5億元

2019-08-20 11:04

李嘉誠開價27億英鎊 收購英國最大酒廠

2019-08-20 10:48

大陸貸款利率新制上路 銀行類股意外下滑

2019-08-20 10:47

大陸新版貸款利率首日 1年期4.25%降0.06%

2019-08-20 09:59

琿春跨境電商 吉林外貿新引擎

2019-08-20 01:58

一帶一路貿易 天津增長9.7%

2019-08-20 01:58

廣西對泰貿易額 激增3倍

2019-08-20 01:56

大陸電競市場 成長三級跳

2019-08-20 01:05

郭文貴龍首大樓 起拍價233億

2019-08-20 01:04

大陸三大品牌手機 將一鍵傳輸

2019-08-20 01:04

華為5G手機 預購百萬支

2019-08-20 00:16

陸民銀申設 掀新一波高峰

2019-08-19 23:38

大陸設立台商銀行...再等等

2019-08-19 23:38

人行委員：銀行利差可能下降

2019-08-19 23:38

外媒：香港資金未見逃亡潮

2019-08-19 23:38

易綱：定價…要進一步改革

2019-08-19 23:38

人行變相降息 激勵股市

2019-08-19 23:38

Redmi首款70吋電視29日發布 冠捷代工

2019-08-19 23:16
看更多

熱門文章

美售台F-16V戰機 陸官媒嗆：摧毀台灣所有外購軍備

2019-08-20 09:40

同居女友遭綁架與綁匪閃婚 綠帽男爆「狗血」原因　

2019-08-20 10:50

香港「反送中」史詩式抗爭 北京準備先斬林鄭

2019-08-20 15:24

「反送中」注定搞不出名堂？蔡正元：香港沒造反本錢

2019-08-20 15:02

李嘉誠開價27億英鎊 收購英國最大酒廠

2019-08-20 10:48

星學者談反送中：有人說只要威脅「斷水」香港就好了

2019-08-20 14:22

臭豆腐香菜挑不乾淨要退錢 老闆持刀想砍客人

2019-08-20 13:35

推特和臉書說 中國使用假帳戶試圖破壞香港抗議行動

2019-08-20 06:39

港議員：陸十一國慶是出動解放軍「死線」林鄭須解民怨

2019-08-20 11:03

華為正處存亡關頭 任正非說重話：自認不適合可離職

2019-08-20 17:47

「一人茶餐廳」老闆娘撐港警遭示威者狂砲！陸客專程來挺塞爆

2019-08-20 16:54

網路散布假消息抹黑反送中 推特+臉書停權超過20萬個帳號

2019-08-20 09:51

香港餅舖為替港人打氣 推出「反送中月餅」

2019-08-20 10:38

外界憂北京狠招平抗爭 分析：中國需要一個資本主義的香港

2019-08-20 17:14

反送中動盪加劇 香港人放眼移民馬來西亞

2019-08-20 22:43

寧愛女繼續受苦 任正非坦言不願中國讓步貿易戰

2019-08-20 20:31

法媒：中國在加勒比海發展 一步步排除台灣存在

2019-08-20 22:26

斷網也能聯繫！示威抗議的香港人，正在使用一個將改變世界的新APP--Bridgefy

2019-08-20 15:22

恐怖房東疑因與前妻不合 氣憤持刀砍死女大生房客

2019-08-20 09:36

自認國台辦是對手關係 柯文哲嗆蔡衍明：要不要回答一下

2019-08-20 11:17

仿「波羅的海之路」港民發起823手牽手築「香港之路」

2019-08-20 12:12

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號

2019-08-20 08:30

愛奇藝第2季虧損擴大至103.5億元

2019-08-20 11:04

國泰航空風波不斷 香港泛民議員辭任機師

2019-08-20 19:37

影／因反送中起爭執？港中年男砍3人逃逸 現已落網

2019-08-20 18:46

中國涼茶大戰暫歇 加多寶落敗王老吉慘勝

2019-08-20 15:30

郭文貴盤古大觀「龍首」拍出 51.87億人民幣成交

2019-08-20 19:58

北戴河會議結束 習近平考察嘉峪關關城

2019-08-20 15:18

陸官媒總編：美向台出售多少武器 中國就少買多少美國農產品

2019-08-20 16:35

陸國家電網：福建向金馬供電將滿足未來25年需求

2019-08-20 12:32

華為寬限期延90天 46家子公司仍被列黑名單

2019-08-20 10:19

流產怕被小王甩 5旬婦偷走滿月孫假冒親生兒

2019-08-20 17:41

香港信報前記者連儂牆前被砍 疑因反送中

2019-08-20 16:08

一文讀懂大陸貸款利率改革 5大問題必看

2019-08-20 16:11

推特臉書大砍陸帳號 陸外交部：因戳中某些短處？

2019-08-20 18:27

上網用衛星 陸中星18號升空後反應異常

2019-08-20 16:10

潘斯籲尊重香港法律 陸外交部駐港公署促收手收聲

2019-08-20 14:04

臉書推特刪五毛帳號 中國外交部質疑：短處被戳

2019-08-20 17:06

電商阻反送中！在香港上淘寶、京東搜不到口罩、頭盔

2019-08-20 15:49

勒死女友抓遺體辦網貸 「人臉識別」不會眨眼露餡

2019-08-20 14:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top