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貨機直飛大阪 義烏電商新助力

2019-08-21 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

一架B737中國郵政國際貨運航班20日從浙江義烏機場起飛，直航至日本大阪關西機場，這是義烏機場首次開通飛往日本的國際貨運航線，也是中國郵政航空有限公司的貨機首次進駐義烏機場並開闢的國際貨運航線。

中新社報導，今年5月，義烏市人民政府與中國郵政集團公司浙江省分公司簽訂戰略合作協議，中國郵政充分發揮完善的全球網絡布局和通關能力等優勢，支持義烏跨境電商綜試區建設，開闢重點國家和地區的貨運航線。

本次中國郵政義烏—大阪國際貨運航線每周五個班期（周二至周六），具有往返直飛、時限穩定、次日投遞、專業報關等優勢，將為義烏進出口產業發展提供有力支撐。

該國際貨運航線也是義烏郵政繼建成國際郵件互換局、開通中歐班列「義新歐」運郵後，為義烏國際郵包的運輸開闢了更快的渠道。

此次中國郵政義烏—大阪國際貨運航線的開通將充分發揮義烏在一帶一路倡議中的區位優勢，進一步提升義烏跨境電商市場競爭力。

有關負責人表示，義烏市郵政分公司將依託對日貨運航線，充分發揮郵政國際包裹效率高、一條龍配套設施和專業服務等優勢，致力將義烏打造成郵政國際貨運的示範基地，並將國際貨物通過日本中轉至世界各地，為義烏各大跨境電商企業提供更方便、快捷物流服務。

航線中國郵政關西機場

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