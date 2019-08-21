親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中蒙俄經貿洽談會 引91.5億銀彈

2019-08-21 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「2019．中國二連浩特中蒙俄經貿合作洽談會」已在20日閉幕，本次洽談會一共簽訂鐵路物流園區、糧油加工、工程機械、大數據、跨境電商、乳製品加工等8大行業15個重點合作項目，協議資金達91.5億元。

新華社報導，二連浩特市副市長朝格表示，本屆洽談會舉辦了中蒙俄企業交流洽談會、中蒙俄經濟走廊沿線城市和企業合作交流推介會等等活動。來自中國、蒙古國、俄羅斯等「一帶一路」沿線國家和地區的50多家企業參加項目合作對接。

從8月16日起，歷時5天的商品展洽會盛況空前。朝格說，本次商品展洽會展區總面積超過2萬平方米，吸引了中國、蒙古國、俄羅斯、印度、巴基斯坦等國內外400多家參展商。展出的商品主要有服裝、家用電器、日用品、民族製品、高新技術產品等7大類千餘種商品，現場累計接待中外客商10餘萬人次。

在經貿合作洽談會期間，二連浩特市還與蒙古國東戈壁省、中戈壁省、達爾汗烏拉省和俄羅斯克孜勒市等6個地區簽訂友好合作意向協議。

「二連浩特擴大了中蒙俄三方毗鄰地區的經貿交流與企業合作，在開拓三方互利合作新的空間方面發揮了重要作用。」蒙古國國家大呼拉爾（議會）委員德力格爾賽汗說。

二連浩特位於內蒙古自治區正北部，與蒙古國扎門烏德隔界相望，是中國對蒙古國開放的最大陸路口岸，也是中蒙俄經濟走廊上的重要節點。

本屆中蒙俄經貿合作洽談會16日在二連浩特市開幕，洽談會以「共建中蒙俄經濟走廊，攜手開創新時代」為主題，舉行了論壇研討、商品展洽、項目推介和文體活動等。

內蒙古俄羅斯

相關新聞

人行：降準降息有空間

2019-08-20 23:05

企業大咖齊聚 對談數字經濟

2019-08-21 02:09

貨機直飛大阪 義烏電商新助力

2019-08-21 02:09

涼茶兩大咖纏訟多年 恐雙輸

2019-08-21 02:09

陸與東協原產地認定 新規上路

2019-08-21 02:09

淪為投資公司? 小米CFO：盼布局強大的中國供應鏈

2019-08-21 00:53

百度報喜 上季轉虧為盈

2019-08-21 00:09

愛奇藝單季虧逾百億

2019-08-21 00:09

李彥宏：百度顛覆性變革奏效

2019-08-21 00:09

小米半年報 每天賺逾1億

2019-08-21 00:08

新版LPR上路 貸款成本變低

2019-08-20 23:05

滬臨港新片區 宣示高增長

2019-08-20 23:05

Costco大陸第一店開市 倒數計時

2019-08-20 23:05

寧愛女繼續受苦 任正非坦言不願中國讓步貿易戰

2019-08-20 20:31

貿易戰衝擊 前7月台商對陸投資額減55.4%

2019-08-20 19:09

華為正處存亡關頭 任正非說重話：自認不適合可離職

2019-08-20 17:47

貸款利率機制上路 人行官員：助企業融資 不影響匯率

2019-08-20 16:11

一文讀懂大陸貸款利率改革 5大問題必看

2019-08-20 16:11

港失業率升至2.9% 零售餐飲業最傷

2019-08-20 12:28

人行：降準、降息都有空間 看經濟物價形勢

2019-08-20 11:48

百度第2季虧轉盈 在美盤後股漲逾8%

2019-08-20 11:25

愛奇藝第2季虧損擴大至103.5億元

2019-08-20 11:04

李嘉誠開價27億英鎊 收購英國最大酒廠

2019-08-20 10:48

大陸貸款利率新制上路 銀行類股意外下滑

2019-08-20 10:47

大陸新版貸款利率首日 1年期4.25%降0.06%

2019-08-20 09:59

琿春跨境電商 吉林外貿新引擎

2019-08-20 01:58

一帶一路貿易 天津增長9.7%

2019-08-20 01:58

廣西對泰貿易額 激增3倍

2019-08-20 01:56

大陸電競市場 成長三級跳

2019-08-20 01:05

郭文貴龍首大樓 起拍價233億

2019-08-20 01:04

大陸三大品牌手機 將一鍵傳輸

2019-08-20 01:04

華為5G手機 預購百萬支

2019-08-20 00:16

陸民銀申設 掀新一波高峰

2019-08-19 23:38

大陸設立台商銀行...再等等

2019-08-19 23:38

人行委員：銀行利差可能下降

2019-08-19 23:38

外媒：香港資金未見逃亡潮

2019-08-19 23:38

易綱：定價…要進一步改革

2019-08-19 23:38

人行變相降息 激勵股市

2019-08-19 23:38

Redmi首款70吋電視29日發布 冠捷代工

2019-08-19 23:16
看更多

熱門文章

美售台F-16V戰機 陸官媒嗆：摧毀台灣所有外購軍備

2019-08-20 09:40

同居女友遭綁架與綁匪閃婚 綠帽男爆「狗血」原因　

2019-08-20 10:50

香港「反送中」史詩式抗爭 北京準備先斬林鄭

2019-08-20 15:24

「反送中」注定搞不出名堂？蔡正元：香港沒造反本錢

2019-08-20 15:02

李嘉誠開價27億英鎊 收購英國最大酒廠

2019-08-20 10:48

星學者談反送中：有人說只要威脅「斷水」香港就好了

2019-08-20 14:22

臭豆腐香菜挑不乾淨要退錢 老闆持刀想砍客人

2019-08-20 13:35

推特和臉書說 中國使用假帳戶試圖破壞香港抗議行動

2019-08-20 06:39

港議員：陸十一國慶是出動解放軍「死線」林鄭須解民怨

2019-08-20 11:03

華為正處存亡關頭 任正非說重話：自認不適合可離職

2019-08-20 17:47

「一人茶餐廳」老闆娘撐港警遭示威者狂砲！陸客專程來挺塞爆

2019-08-20 16:54

網路散布假消息抹黑反送中 推特+臉書停權超過20萬個帳號

2019-08-20 09:51

香港餅舖為替港人打氣 推出「反送中月餅」

2019-08-20 10:38

外界憂北京狠招平抗爭 分析：中國需要一個資本主義的香港

2019-08-20 17:14

反送中動盪加劇 香港人放眼移民馬來西亞

2019-08-20 22:43

寧愛女繼續受苦 任正非坦言不願中國讓步貿易戰

2019-08-20 20:31

法媒：中國在加勒比海發展 一步步排除台灣存在

2019-08-20 22:26

斷網也能聯繫！示威抗議的香港人，正在使用一個將改變世界的新APP--Bridgefy

2019-08-20 15:22

恐怖房東疑因與前妻不合 氣憤持刀砍死女大生房客

2019-08-20 09:36

自認國台辦是對手關係 柯文哲嗆蔡衍明：要不要回答一下

2019-08-20 11:17

仿「波羅的海之路」港民發起823手牽手築「香港之路」

2019-08-20 12:12

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號

2019-08-20 08:30

愛奇藝第2季虧損擴大至103.5億元

2019-08-20 11:04

國泰航空風波不斷 香港泛民議員辭任機師

2019-08-20 19:37

影／因反送中起爭執？港中年男砍3人逃逸 現已落網

2019-08-20 18:46

中國涼茶大戰暫歇 加多寶落敗王老吉慘勝

2019-08-20 15:30

郭文貴盤古大觀「龍首」拍出 51.87億人民幣成交

2019-08-20 19:58

北戴河會議結束 習近平考察嘉峪關關城

2019-08-20 15:18

陸官媒總編：美向台出售多少武器 中國就少買多少美國農產品

2019-08-20 16:35

陸國家電網：福建向金馬供電將滿足未來25年需求

2019-08-20 12:32

華為寬限期延90天 46家子公司仍被列黑名單

2019-08-20 10:19

流產怕被小王甩 5旬婦偷走滿月孫假冒親生兒

2019-08-20 17:41

香港信報前記者連儂牆前被砍 疑因反送中

2019-08-20 16:08

一文讀懂大陸貸款利率改革 5大問題必看

2019-08-20 16:11

推特臉書大砍陸帳號 陸外交部：因戳中某些短處？

2019-08-20 18:27

上網用衛星 陸中星18號升空後反應異常

2019-08-20 16:10

潘斯籲尊重香港法律 陸外交部駐港公署促收手收聲

2019-08-20 14:04

臉書推特刪五毛帳號 中國外交部質疑：短處被戳

2019-08-20 17:06

電商阻反送中！在香港上淘寶、京東搜不到口罩、頭盔

2019-08-20 15:49

勒死女友抓遺體辦網貸 「人臉識別」不會眨眼露餡

2019-08-20 14:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top