中蒙俄經貿洽談會 引91.5億銀彈

2019-08-21 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「2019．中國二連浩特中蒙俄經貿合作洽談會」已在20日閉幕，本次洽談會一共簽訂鐵路物流園區、糧油加工、工程機械、大數據、跨境電商、乳製品加工等8大行業15個重點合作項目，協議資金達91.5億元。

新華社報導，二連浩特市副市長朝格表示，本屆洽談會舉辦了中蒙俄企業交流洽談會、中蒙俄經濟走廊沿線城市和企業合作交流推介會等等活動。來自中國、蒙古國、俄羅斯等「一帶一路」沿線國家和地區的50多家企業參加項目合作對接。

從8月16日起，歷時5天的商品展洽會盛況空前。朝格說，本次商品展洽會展區總面積超過2萬平方米，吸引了中國、蒙古國、俄羅斯、印度、巴基斯坦等國內外400多家參展商。展出的商品主要有服裝、家用電器、日用品、民族製品、高新技術產品等7大類千餘種商品，現場累計接待中外客商10餘萬人次。

在經貿合作洽談會期間，二連浩特市還與蒙古國東戈壁省、中戈壁省、達爾汗烏拉省和俄羅斯克孜勒市等6個地區簽訂友好合作意向協議。

「二連浩特擴大了中蒙俄三方毗鄰地區的經貿交流與企業合作，在開拓三方互利合作新的空間方面發揮了重要作用。」蒙古國國家大呼拉爾（議會）委員德力格爾賽汗說。

二連浩特位於內蒙古自治區正北部，與蒙古國扎門烏德隔界相望，是中國對蒙古國開放的最大陸路口岸，也是中蒙俄經濟走廊上的重要節點。

本屆中蒙俄經貿合作洽談會16日在二連浩特市開幕，洽談會以「共建中蒙俄經濟走廊，攜手開創新時代」為主題，舉行了論壇研討、商品展洽、項目推介和文體活動等。