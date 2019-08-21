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企業大咖齊聚 對談數字經濟

2019-08-21 02:09聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

浙江省委常委、杭州市委書記周江勇和阿里巴巴集團CEO張勇、網易公司創始人兼首席執行官丁磊、娃哈哈集團董事長宗慶後20日對話數字經濟，引起關注。

錢江晚報報導，這場與央視的對話，坐著約200位觀眾，其中企業家代表一共14位，包括海康威視、萬事利、中策橡膠、連連支付等。他們聚焦數字經濟話題，主要是圍繞城市數字化，產業數字化，數字城市化聊聊自己的看法。

去年十月，杭州雲棲大會，周江勇發表講話，提出杭州要打造全國數字經濟第一城。

他說，「全國數字經濟第一城」並非只是口號，數據可以說話：截止2018年的數據顯示，全市數字經濟連續十四個季度保持兩位數以上增長，對全市經濟增長的貢獻率超過50%；163家上市企業中數字經濟領域企業占據半壁江山，92家獨角獸和準獨角獸企業幾乎全部來自數字經濟領域；城市大腦入選四大國家級人工智能創新平台，在交通領域率先應用成效明顯，杭州的「數字之路」別樣精采。

今年年初，在阿里巴巴舉辦的2019年全球品牌新零售峰會上，阿里巴巴集團CEO張勇表示，數字經濟時代，將全面開啟。當天，阿里巴巴發布阿里商業操作系統，將系統幫助全球零售業重構商業運營的11大要素。

張勇指出，過去20年在阿里巴巴經濟體內部，包括購物、娛樂、本地生活服務等多元商業場景及其形成的數字化能力，與雲計算等其他服務充分融合，已經形成獨特的阿里巴巴商業操作系統。

他表示，未來，阿里巴巴商業操作系統將幫助企業完成「品牌、商品、銷售、營銷、渠道、製造、服務、金融、物流供應鏈、組織、信息技術」等11大商業要素的在線化和數字化。

網易公司創始人兼首席執行官丁磊，在今年兩會曾表示，中國智能終端性價比、產能、從硬件到軟件，在全世界上都是領先的，這些成績的取得與互聯網行業的貢獻功不可沒。因為互聯網行業提供了大量好玩的、娛樂的內容，促進了智能終端業的發展，也引來華為小米對智能終端業的大量投資。數字經濟的發展將衍生出很多新的業態，具體到互聯網行業，也產生了很多相關的互聯網業態。

張勇阿里巴巴集團

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