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貿易戰衝擊 前7月台商對陸投資額減55.4%

2019-08-20 19:09聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

經濟部投審會今（20）日公布1月至7月投資統計，台商赴陸投資件數較去年同期減少1...
經濟部投審會今（20）日公布1月至7月投資統計，台商赴陸投資件數較去年同期減少12.6%，金額大幅下滑55.45%。新華社
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經濟部投審會今（20）日公布1月至7月投資統計，台商赴陸投資件數較去年同期減少12.6%，金額大幅下滑55.45%。顯示台商赴陸投資意願受貿易戰影響。陸資來台投資額6,043萬美元，年減59.3%，雙雙腰斬。

陸資來台方面，1月至7月，投資件數為85件，年增6.2%；投資額6,043萬美元，年減59.3%；金額減少原因主要係去年1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及臺灣分公司股份等較大投資案所致。7月陸資來台投資件數為23件，投資額1,295萬美元。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,313件，投資額22億4,822萬美元。

台商對陸投資方面，1月至7月投資件數為340件，年減少12.6%；投資額23億2,606萬美元，年減55.45%；顯示美中貿易戰衝擊，影響台商赴陸投資意願。7月台資對陸投資核准件數為58件，投資額2億4,713萬美元。

上半年僑外來台投資總件數，年增1.08%，金額因去年同期基期較高而減少。

投審會表示，下半年已有大型投資案待審，目前已受理國際半導體大廠持續加碼投資20多億元的投資案件。總金額可望回補，全年僑外投資仍有成長空間。

投審會公告，今年1月至7月核准僑外投資件數為2,051件，較上年同期增加1.08%；增資額39億8,251萬美元，年減33.69%。減少是因為去年同期有大型投資案，基期較高，去年7月，因為有荷蘭商MICRON TECHNOLOGY B.V增資美光及盧森堡商EASTERN DANUBE INVESTMENT S.A.R.L投資新台茂環球股份有限公司等二件重大投資案件，惟若扣除此二件重大投資案件，今年1至7月金額仍較上年同期增加23.06%。

1至7月新南向國家來台投資件數為350件，年減2.23%，增資額7.66億美元，年增439.47%，其中澳洲及新加坡來台投資金額均較去年同期大幅成長。

台商新加坡半導體

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