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一文讀懂大陸貸款利率改革 5大問題必看

2019-08-20 16:11聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸央行今日舉行記者會表示，貸款利率調整後，房貸利率不降、不影響人民幣匯率。中新...
大陸央行今日舉行記者會表示，貸款利率調整後，房貸利率不降、不影響人民幣匯率。中新社
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針對貸款市場報價利率（LPR）形成機制今（20）日實施，大陸央行舉行記者會表示，貸款利率調整後，房貸利率不降、不影響人民幣匯率。人民銀行副行長劉國強、大陸央行貨幣政策司司長孫國峰等，對市場關注的LPR推出時機、是否影響降準、人民幣貶值等回應問題。

大陸央行官網發文，LPR今日報價：1年期貸款市場報價利率為4.25%，此前為4.31%；新增的5年期貸款市場報價利率為4.85%。

1.為何此時推進LPR形成機制改革？

劉國強稱，完善LPR形成機制的背景時給出有三點：一是改革的時機已經成熟，水到渠成。大陸利率市場化改革有重要進展，大部分銀行已建立較完善的貸款定價模型，自主定價能力顯著提升。

二是當前經濟發展對提高市場配置資源效率的迫切性上升。「上半年主要宏觀經濟指標保持在合理區間，但受中美經貿摩擦和大陸產業結構調整等因素影響，面臨新的風險挑戰，更加需要依靠改革的活力應對經濟下行壓力，要求進一步疏通貨幣政策傳導機制，發揮市場配置資源。

三是從國際背景看，近期全球經濟下行壓力加大，全球央行進入降息周期，大陸是當前主要經濟體中唯一實施常規貨幣政策的經濟體。大陸的經濟沒有通縮，而且市場利率已經明顯下降，目前已經到一個基本合理的水平，所以用市場化改革的辦法推動，把前期降低的市場利率傳導成為降低實體經濟信貸利率，這既符合近期的實際情況，也符合國際貨幣政策變化的總體趨勢。

2.LPR改革完善後還降準嗎？

孫國峰表示，「三檔兩優」的準備金率新框架目前已經到位，初步建立對中小銀行低存款準備金率的框架。目前大陸的準備金率平均水平大概是11%，這個水平在發展大陸家當中相對來說是中等偏低的，如果加上超額準備金，計算一個總的準備金率，大陸總的準備金率和發達國家相比也是偏低的。

「從法定準備金率的角度來說，過去積累了一定空間，未來有一定的調整空間，但總的來說這個空間並不如大家想像的那麼大。」孫國峰說，從準備金率的角度來說，重點是完善「三檔兩優」的法定準備金率框架。

3.房貸利率參考的基準變了，利率也會下降？

人行表示，房貸的利率由基準利率變為參考LPR，參考的基準變了，但利率水平不能下降。具體怎麼操作，過幾天人民銀行將會發布關於個人住房貸款利率政策的公告，有一些細節現在還在研究。

針對房地產金融，強調兩點一是定位，「房住不炒」的目標定位不能偏離。二是避免把房地產工具化，不把它當做刺激經濟的一個手段，不把它工具化這個政策的要求不能違背。

短期內貸款利率下降也可能會對銀行的息差、盈利有一定的影響，但就存款利率來說，存款基準利率是保留的，而且將在未來較長時間內保留，人行也將指導市場利率定價自律機制，加強對存款利率的自律管理，維護市場競爭秩序，穩住銀行負債端的成本，為銀行可持續發展營造有利的條件。

4.八家新報價銀行為何入選？

這次改革完善LPR形成機制增加在同類型銀行當中貸款市場影響力比較大，貸款定價能力比較強，服務小微企業效果比較好的中小銀行，新入選的8家報價行都符合這些特徵，也是由市場利率定價自律機制甄選出來的。

5.LPR改革對匯率是否有直接影響？

匯率直接相關的是市場利率，這次改革並不涉及市場利率的變化，改革的關鍵詞是貸款利率的市場化。因此對人民幣匯率沒有直接影響。總的看，當前中美利差處於舒適區間，對人民幣匯率保持在合理均衡水平的基本穩定充滿信心。人民幣匯率的波動，這完全是一個市場化的行為。

實體經濟人民幣大陸央行

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