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貸款利率機制上路 人行官員：助企業融資 不影響匯率

2019-08-20 16:11聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸新版貸款市場報價利率（LPR）機制上路，中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策司司長孫國峰今（20）日在記者會上表示，這次改革完善LPR形成機制，有利於降低貸款利率，主要針對的是企業融資成本。對人民幣匯率沒有直接影響。人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。

路透報導，他表示，通常和匯率直接相關的是市場利率，這次改革並不涉及市場利率的變化，這次改革的關鍵詞是貸款利率的市場化。總的看，當前中美利差處於舒適區間，對人民幣匯率保持在合理均衡水平的基本穩定充滿信心。

人民幣兌美元本月初跌破7元整數關口，創逾11年新低。

他分析，人民幣匯率短期主要反映市場供求和國際匯市波動，長期還是取決於經濟基本面。目前大陸經濟穩中有進，經濟增速在主要經濟體中位居前列，財政狀況穩健，金融風險可控，國際收支總體平衡，外匯存底充足，外匯市場上觀察到的套期保值的企業越來越多。

「特別是在目前發達經濟體貨幣政策轉向寬鬆的背景下，大陸是主要經濟體當中唯一的貨幣政策保持常態的國家，人民幣資產的估值仍然偏低，穩定性更強，大陸有望成為全球資金的窪地，這些都為人民幣匯率保持基本穩定提供了根本支撐。」孫國峰稱。

孫國峰說，目前企業、居民、金融機構對人民幣匯率前期破7都能保持一個比較理性客觀的看待，對匯率的正常波動體現出很強的適應能力。目前人民幣對美元匯率中間價、在岸市場匯率、離岸市場匯率已經「三價合一」，表明市場預期總體平穩，這也印證人行之前說的，「7」既不是年齡，也不是堤壩。

大陸改革完善LPR形成機制，有利於降低貸款利率，主要針對的是企業融資成本。對人民...
大陸改革完善LPR形成機制，有利於降低貸款利率，主要針對的是企業融資成本。對人民幣匯率沒有直接影響。照片／百度圖庫
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