港失業率升至2.9% 零售餐飲業最傷

2019-08-20 12:28 世界日報 香港20日電



香港失業率2.9%兩年首升，零售餐飲業較傷。 香港中國通訊社 分享 facebook

港府統計處昨日公布，失業率由2019年4月至6月的2.8%，上升至2019年5月至7月的2.9%，除了高於市場預期的2.8%外，也是自2017年5月至7月以來，香港失業率再次回升，其中又以餐飲零售相關行業的增幅較明顯。而香港近期示威不斷，專家分析恆指最壞或跌至1萬6800點，樓價或在明年跌三成。

明報報導，根據官方數字，2019年5月至7月的總就業人數減少3300，至386.74萬；總勞動人口為398.59萬，與上一時段大致相若。這次季節性調整的失業人數增加4200人，至11.85萬人。不過學者認為，香港勞動力見頂，就算失業率之後有回升，幅度也不會太大。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照說，逾20國家地區向香港發出旅遊警示，打擊旅遊業，繼而影響到零售業，由於這兩個都屬勞工密集行業，生意受影響或會導致企業、商舖倒閉，出現裁員潮及令失業率回升。但他認為，目前香港勞動力見頂，對勞工需求仍存在，因此就算失業率回升，幅度也不至太大。

衝突若升級 樓價跌3成

另據香港01報導，星展香港及中國內地股票策略師林子津預測，大規模示威將在10月前消散，在此情況下，恆指的年底目標為2萬6050點，明年則為3萬2800點；樓價年內仍將錄得5%升幅，明年則持平。但若示威衝突延續至第四季才解決，估計恆指將跌至2萬4400點，但明年可回穩至29400點；樓價年內將升3%，明年慘跌三成。