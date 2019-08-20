人行：降準、降息都有空間 看經濟物價形勢

2019-08-20 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



針對市場認為大陸將降準、降息，中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強今（20）日表示，短期主要看改革（完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制），改革以後看情況，降準、降息都有空間，但是降不降還要根據經濟增長和物價形勢。

中國證券報報導，劉國強表示，利率市場化改革就像修水渠，目的是更加暢通，讓水更有效率更精準流到田間地頭。因此，利率市場化改革有利於增強貨幣政策的效果，但不能替代貨幣政策，也不能替代其他的一些政策。

至於新LPR不會使房貸下降，劉國強回應，近期人民銀行將在充分調研的基礎上發布關於個人住房貸款利率政策的公告。新的LPR形成機制並不會使房貸利率下降。金融行業應當注意，「房住不炒」的定位不能偏離，同時，避免把房地產工具化。

貸款市場報價利率（LPR）今（20）日起上路，由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由大陸銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。