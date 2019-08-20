愛奇藝第2季虧損擴大至103.5億元

2019-08-20 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸影音網站平台愛奇藝今（20）日公布第2季財報，營收年增15%至人民幣71億元，虧損擴大至人民幣23億元（約新台幣103.5億元），去年同期虧損人民幣9.72億元。會員收入已連續四個季度超過廣告收入。

第一財經報導，愛奇藝財報公告，第2季會員服務收入人民幣34億元，在線廣告營收達人民幣22億元，內容分發和其他收入分別為人民幣5.179億元和9.792億元。

當日愛奇藝在美股收盤上漲1.00美元至18.08美元，漲幅5.85%。但盤後交易中，愛奇藝股價一度下跌超過9%。

相比同行在付費會員數量上的表現， 愛奇藝是首家宣布訂閱會員數量突破1億的平台，其中付費訂閱會員人數在總訂閱會員人數中所占比率為98.9%。而在上周騰訊發布的財報中，騰訊視頻訂購帳戶數年增30%至9,690萬。優酷雖未披露付費訂閱會員數量，但阿里巴巴財報顯示，優酷日均訂閱用戶年增40%。

無論視頻行業如何變化發展，內容都是核心。在付費業務飛速發展這幾年，視頻平台也掀起一輪輪內容競賽。例如，在今年，騰訊拿下了NBA，優酷有《長安十二時辰》，愛奇藝以《破冰行動》、《樂隊的夏天》等內容吸引大量用戶關注。

大量的內容投入也意味著，視頻依然是門「燒錢」生意。其中最大的成本是內容成本。財報顯示，愛奇藝第2季內容成本為人民幣50億元，年增長7%，但相比上一季度減少人民幣約3億元。