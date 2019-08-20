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大陸貸款利率新制上路 銀行類股意外下滑

2019-08-20 10:47聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

滬深兩市今（20）日開盤漲跌不一，滬指下滑0.14%、深指上漲0.13%，隨後雙雙震盪上行。人行今實施新版貸款利率機制，不過市場反應意外下滑，早盤中，30檔銀行股，僅四檔上漲，其餘皆下滑。

大陸新版貸款市場報價利率（LPR）今起實施，首日報價1年期貸款市場報價利率為4.25%，之前為4.31%；5年期貸款市場報價利率為4.85%。為了推動降低實體經濟融資成本，人行決定改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，把銀行貸款利率與新的LPR和中期借貸便利利率掛鉤。

中證網報導，市場稱，LPR首日小幅下行，符合預期，此次公布的LPR並未實現實質性的「降息」。申萬宏源銀行團隊認為，如果LPR報價介於3.915%至4.35%之間，並未直接形成實質性降息，1年期貸款利率（4.35%）下浮10%後是3.915%，是當前貸款利率的實際底線。只要LPR不低於3.915%這一當前底線，則本次LPR改革不應被視作「降息」。

至於匯市表現，在岸人民幣今9時30分報7.0554，較上一交易日貶值109點，上周在岸價累計升值74點。反映境外投資者預期的離岸人民幣報7.0694。人民幣中間價今報7.0454，下調89點。

宏觀政策消息方面，大陸國務院總理李克強日前主持召開部分省市穩就業工作座談會表示，做好當前「六穩」工作，首先是穩就業，要實施好就業優先政策，著力穩經濟、拓崗位、兜底線，保持經濟運行在合理區間，促進比較充分就業、推動高質量發展。

他還表示，要夯實穩就業的基礎，把支持實體經濟的政策落實到位，把擴大有效需求的舉措落實到位，把激發市場主體活力的改革落實到位。加大穩企穩崗力度，尤其要支持勞動密集型企業和暫時困難企業渡過難關。

人行今實施新版貸款利率機制，不過市場反應意外下滑，今早盤，30檔銀行股，僅四檔上...
人行今實施新版貸款利率機制，不過市場反應意外下滑，今早盤，30檔銀行股，僅四檔上漲，其餘皆下滑。。照片／新浪股市網
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