大陸新版貸款利率首日 1年期4.25%降0.06%

2019-08-20 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中國人民銀行（大陸央行）今（20）日起實施新版貸款市場報價利率（LPR）機制，18家銀行給出首次新報價。9時30分首次發布的新LPR中，1年期貸款市場報價利率為4.25%，之前為4.31%；5年期貸款市場報價利率為4.85%。

澎湃新聞報導，新的LPR由18家報價行於每月20日9時前，以0.05個百分點為步長，向全國銀行間同業拆借中心提交報價，大陸銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價後算術平均，向0.05%的整數倍就近取整計算得出LPR，於當日9時30分公布，大眾可在大陸銀行間同業拆借中心和中國人民銀行網站查詢。新LPR=平均值（18家銀行的「MLF+點」）。

其中，5年期以上的期限品種為本次改革的新增品種，旨在為銀行發放住房抵押貸款等長期貸款的利率定價提供參考，也便於未來存量長期浮動利率貸款合同定價基準向LPR轉換的平穩過渡。

分析認為，方式實現貸款利率與MLF利率掛鉤，未來可通過下調MLF利率帶動貸款利率下行，是一種新的「降息」方式。

為深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本，大陸央行決定改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成。

其中，公開市場操作利率主要指中期借貸便利利率，加點幅度則主要取決於各行自身資金成本、市場供求、風險溢價等因素，解決了原來多參考貸款基準利率進行報價，市場化程度不高，不能及時反映市場利率變動的問題。

此外，為提高貸款市場報價利率的代表性，LPR報價行類型在原有的全國性銀行基礎上增加城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行，此次由10家擴大至18家，其中城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行各增加2家，擴大到18家。