Redmi首款70吋電視29日發布 冠捷代工

2019-08-19 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



小米集團副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰19日透過微博宣布，Redmi第一款70吋互聯網電視將於8月29日發布，這也被業內看作與榮耀智慧螢幕的對標。

Redmi電視於7月19日獲得中國品質認證中心頒發產品認證證書。證書顯示，產品型號為L70M5-RA，由冠捷（AOC）顯示科技（廈門）有限公司代工生產。

從盧偉冰公布的資訊來看，Redmi首款互聯網電視螢幕尺寸達到70吋，slogan是「大屏大智慧」。

Redmi要推出電視的說法由來已久，6月12日，盧偉冰在轉發小米電視印度銷量成績時，就問「大家想要Redmi電視嗎」。

北京商報報導，近期手機廠商做電視仿佛成了一股潮流，榮耀才剛發布智慧螢幕，一加CEO劉作虎也在社交網路上公布一加電視的Logo。

隨著Redmi首款電視的官宣，該品牌也打響了與榮耀的全品類戰爭，榮耀推出的智慧螢幕55吋，搭載華為自研的鴻蒙分散式作業系統，主打電視與手機的跨品類互通，強調手機與大螢幕的無縫互動，以及大螢幕作為家庭交互中心與各種智慧家電之間的控制和互動。

而之前盧偉冰就強調，Redmi要擴展多品類，布局AIoT，打造Redmi生態圈， Redmi品牌獨立之後推出了洗衣機、筆記型電腦、真無線藍牙耳機、移動電源、行李箱以及智慧電視等多個品類，Redmi生態圈逐漸完善。

從小米自身來看，Redmi和小米還是有不同的分工，就像華為體系中榮耀與華為的分工，根據奧維雲網相關數據顯示，2019年第1季，小米電視全大陸出貨量為235.4萬台，年增79%。

小米與Redmi的生態布局不盡相同，Redmi各個品類大多是本品牌的產品，而小米生態則是由生態鏈企業的產品構成。