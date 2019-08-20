廣西對泰貿易額 激增3倍

2019-08-20 01:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



南寧海關19日通報，2019年1—7月，廣西外貿進出口2641.4億元（人民幣，下同），同比增長23.8%，增速較全國高19.6個百分點。其中，廣西對泰國進出口185.4億元，激增3倍，主要以保稅物流方式進口硬盤驅動器。

南寧海關提供的數據顯示，今年前7個月，東盟仍為廣西最大貿易夥伴，雙方進出口額達1285.1億元，增長13%，但是，廣西對越南進出口下降5.9個百分點，為926.6億元。

廣西對中國香港地區以及歐盟外貿保持增長態勢，進出口分別增長73.3%和1.2倍，達285.2億元和148.7億元；對美國進出口136億元，增長16.2%；此外，對一帶一路沿線國家和地區進出口1410.2億元，增長16.2%。

在貿易主體中，廣西外商投資企業進出口下降24.8%，降幅明顯；民營企業進出口增幅收窄。廣西北部灣經濟區6市中，與越南接壤的崇左市進出口1091.6億元，增幅高達50.2%；防城港市進出口435.4億元，增長14%，其中出口增長1.2倍。

在主要貿易商品中，大豆進口量減少12.8%，其他大宗商品進口均保持增長。其中，機電產品進口333.5億元，增長62.2%；水果進口70萬噸，增加11.4%。同期，廣西玩具和塑料製品出口分別增長5.1倍和1.5倍。