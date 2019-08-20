一帶一路貿易 天津增長9.7%

2019-08-20 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



天津海關表示，今年上半年，天津口岸與「一帶一路」沿線國家和地區海上貿易進出口總值為1592.9億元（人民幣，下同），比上年同期增長9.7%，佔天津口岸海運進出口總值的27.5%，呈現強勁增長勢頭。

中新社報導，從貿易夥伴來看，對東盟（東協）國家和地區進出口占主導，對歐盟和阿聯酋進出口增長較快。上半年，對東盟進出口594.2億元，佔比達到37.3%。同期，對歐盟進出口136.5億元，增長25.1%；對阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）進出口107.4億元，增長55.1%。此外，對印度進出口163.8億元，增長18.2%；對俄羅斯進出口82.7億元，增長25%。

進口商品中，原油、農產品和汽車位居前三位。原油進口137.4億元，增長24.6%；農產品進口73.2億元，增長42.9%；汽車進口48.5億元，增長24.1%。同期，天然氣進口23.7億元，大幅增長1.7倍。出口商品中，機電產品排在首位，出口410.9億元，佔同期天津口岸對「一帶一路」沿線國家和地區海運出口總值的38.3%；農產品出口48.9億元，增長11.6%。

數據顯示，中國傳統優勢出口商品，依然受到「一帶一路」沿線國家和地區的歡迎。今年以來，天津海關積極落實「一帶一路」倡議，在模式創新、國際合作、整合協調上下功夫，穩步推進天津自貿區建設，深化跨境貿易便利化專項行動，進一步優化通關流程、提高通關效率、降低通關成本，不斷優化營商環境，助力天津口岸對「一帶一路」沿線國家和地區外貿穩步增長。