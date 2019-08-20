琿春跨境電商 吉林外貿新引擎

2019-08-20 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



吉林琿春綜合保稅區表示，琿春跨境電商業務正式運營一年來，貿易額累計已達8503萬元人民幣，成為吉林省對外貿易的新引擎。

中新社報導，琿春綜合保稅區前身為琿春出口加工區。2018年，琿春出口加工區升級為琿春綜合保稅區，成為繼長春興隆綜合保稅區之後中國東北老工業基地省份吉林的第二個綜保區。

琿春地處中俄朝三國交界地帶，吉林省「借港出海」戰略的成功實施，讓琿春得以連通俄羅斯、韓國、日本等國家。得天獨厚的區位優勢，使得琿春跨境電商業務保持了快速增長態勢。

琿春最近一次赴俄電商包裹重逾11噸，貨值超1700萬元人民幣。琿春出口加工區管理局副局長栗桂波說，俄羅斯是中國電商對外出口的主要目的國之一，俄羅斯網民非常喜歡中國商品。

據瞭解，琿春跨境電商監管中心自2018年8月建成運營，已實現了一個平台推送數據、一個倉儲查驗比對、一個卡口通關過貨的「三個一」模式，創造了良好的通關環境。

此外，阿里巴巴菜鳥物流在琿春獨家開通大包專線，琿春成為菜鳥物流主要的對俄跨境電商陸路通道。今年前7個月，出口60618票、貿易額5553萬人民幣，步入增長快車道。

伴隨著跨境電商業務的迅猛增長，琿春綜保區進出口貿易額大幅攀升。據統計，今年上半年，琿春綜保區實現進出口貿易總額4.9億美元，同比增長23%。

吉林省還將依託琿春綜保區構建買全球、賣全球、通全球的跨境電商綜合體，打造雙百億級的跨境電商集散製造基地、全球高端電商商品售後服務維修基地。

栗桂波透露，目前琿春正積極申請跨境電商綜試區試點城市，拓展綜合服務和查驗平台功能，加快跨境電商產業園、邊境保稅備貨倉等項目建設。