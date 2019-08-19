星展預測衝突若升級 恒指恐暴瀉9000點、樓價跌3成

2019-08-19 20:55 香港01 記者文顥宗／報導



香港示威活動未有平息迹象。 香港01記者張浩維／攝影 分享 facebook 《逃犯條例》引發的社會動蕩遲遲未平息，昨日（18日）由民陣舉行的維園集會再獲大批市民參與。星展香港及中國內地股票策略師林子津表示，目前香港政局對港股影響不大，但若衝突繼續升級，恒指在最壞情況下或跌至16800點水平，而本港樓價或會在明年下插三成。

三大情境預測 經濟衰退最差達6%

林子津出席記者會時表示，在該行的基準場景中，大規模示威將在10月前消散，在此情況下恒指的年底目標為26050點，明年則為32800點；樓價年內仍將錄得5%升幅，明年則持平。在第二個情境中，假設示威衝突延續至第四季才獲解決，星展估計恒指將跌至24400點，但明年可回穩至29400點；樓價年內將升3%，明年則倒跌15%。

但林子津續稱，在最壞情況下，一旦暴力衝突持續升級，恒指於年底前將見16800至21600水平，與昨日收市相比，跌幅介乎4134點至8934點（約16%至35%），而明年目標則為18100至23300點；今年樓價變幅將介乎-2%至1%，惟明年或會大跌二至三成；本地GDP今年將下跌3.8%至5.9%，明年則增長0至0.4%。

記者問及在該行的最壞情境中，是否有考慮中央透過解放軍或武警干預本港政局的影響，林子津回應指，計算時未有明確分析此因素，亦難以判斷事件發生的可能性。

料國泰風波不影響長遠業務

除了宏觀經濟，本港政局亦波及個別企業運作，其中國泰航空（0293）因有員工參與示威被控暴動罪，早前被中國民航局發出安全警示，行政總裁何杲（Rupert Hogg）上周引咎辭職。林子津評論指，相信公司對於國家及乘客質疑已作一定回應，日後將更審慎處理類似事宜，長遠不會影響集團業務。他認為，目前國泰估值低廉，市賬率僅0.6倍，加上公司管治有往績支持，對股價前景樂觀。

此外，8月起港股持續下跌，恒指回調幅度接近3000點。林子津建議，投資者可瞄準調整幅度較大，但較不受中美貿易戰影響的板塊，例如本地地產股及銀行股，包括新地（0016）、新世界（0017）、恒生銀行（0011）及中銀香港（2388）等，同時看好內地物業管理股、本地電訊股、本地房託（REITS）等板塊的表現。

對於有傳阿里巴巴因應本港政局而暫緩來港第二上市，他認為以近日本港局勢而言，阿里減慢上市步伐不足為奇，早前亦有不少公司選擇押後上市，但相信情況不會對港股市場的吸引力構成長遠影響。

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文章授權轉載自《香港01》