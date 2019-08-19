中國平安上半年薪資總額451.4億 冠A股

2019-08-19 11:58 世界日報 綜合報導



分享 facebook

A股上市公司薪資大比拚，騰訊員工平均月薪人民幣7.27萬元（約1萬美元）的消息引發網路熱議，中國官媒根據已發布半年報的公司數據計算，中國平安上半年發放員工薪資總額達人民幣451.4億元（約64.4億美元）居冠，鴻海集團旗下工業富聯位居第四。

中新經緯報導，騰訊員工的高薪讓金融圈、IT圈人士都望塵莫及，放眼全中國，人民幣7.27萬元甚至超過上海、北京這兩個一線城市今年上半年人均可支配收入的總和。

統計顯示，截至8月16日，今年上半年已經發布半年報的648家A股上市公司，合計向員工發放薪資人民幣2,661.7億元，前三名為中國平安、中國聯通和平安銀行。

中國平安上半年向員工發放薪資達451.4億元居冠，工業富聯以89.1億元位居第四位。

由於每家企業的員工人數和計提節奏不一樣，薪資總額多的企業未必人均月薪高，而薪資總額少的也未必人均月薪低。

報導指出，粗略計算顯示，中國平安的員工平均月薪為人民幣2萬元。

中國聯通、平安銀行員工平均月薪分別為1.4萬元和5.6萬元。

一般來說，員工賺得多寡與一間企業的業績表現密不可分。

最新財報顯示，騰訊今年第2季淨利年增19%，遠超出市場預期，為了廣泛吸納人才，開出高薪並不令人意外。

在A股市場上，歷史數據顯示，金融、房地產向來是「吸金」行業，在金字塔端的高階主管也是賺最多的，年薪多則人民幣數千萬元，少則近百萬元。

然而，有對員工出手闊綽的上市公司，當然也有略顯寒酸的上市公司。

統計顯示，今年上半年ST宏盛、ST廈華兩家公司墊底，支付給員工以及為員工支付的現金僅有人民幣246.2萬元和252.3萬元。