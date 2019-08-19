廣東上半年GDP首度衝破5兆 居大陸首位

2019-08-19 11:58 世界日報 綜合報導



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中國大陸31個省市今年上半年GDP數據已全數公布。在GDP總量方面，廣東省上半年GDP首度超過人民幣5兆（約7135.5億美元）大關，高居首位。

根據各國今年GDP預測，廣東省若以單獨經濟體來看，今年將有機會超越墨西哥，成為僅次於西班牙的全球第15大經濟體。

中新網報導，廣東上半年GDP總量達5兆501億元，江蘇省上半年GDP總量為4兆8582億元緊隨其後，山東上半年GDP總量4兆1823億元，排名第三。

其中，廣東省上半年GDP首次突破5兆元大關，是上半年「5兆GDP俱樂部」的唯一成員。中新網稱，照此趨勢，廣東省今年全年GDP將可望首次突破人民幣10兆元大關。

廣東GDP 挑戰全球第15大經濟體 路透社 分享 facebook

若按目前人民幣對美元匯價推算，今年廣東GDP將超過1.4兆美元，有機會躋身全球第15大經濟體。台灣今年GDP預估將略超過6000億美元。亦即，光廣東一省經濟總量，就比台灣高出一倍有餘。

按目前廣東常住人口計算，今年廣東人均GDP也將超越1.2萬美元大關。

目前大陸31省分中，GDP總量超過台灣的已經有廣東、江蘇、山東、浙江、河南五省。按當前經濟成長速度，預估四川GDP明後年也有機會超越台灣。

大陸國家統計局早前公布的數據，上半年大陸GDP較去年同期增長6.3%。若依經濟增速來看，大陸31個省分中，就有16個省分上半年GDP增速跑贏全國平均增速。

其中，雲南上半年GDP增速更高達9.2%，居全中國首位，貴州與西藏以同樣9%的增速，雙雙位居第二。

吉林上半年GDP增速只有2%，排名墊底；黑龍江上半年GDP增速為4.3%，排名倒數第二。東三省中，僅遼寧上半年經濟表現較佳，但GDP增速5.8%也落在後段班之列，顯示大陸東北地區經濟仍未走出泥沼。