北京宣示打造深圳「標桿城市」 A股深圳板塊掀漲停潮

2019-08-19 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共中央、國務院昨天發表關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，力爭到本世紀中葉成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球「標桿城市」。深圳業務為主的A股全線高漲，部分已經漲停。

據信報財經網，深圳機場(000089.SZ)、深圳燃氣(601139.SH)zc1深科技(000021.SZ)、深天地(000023.SZ)、深物業(000011.SZ)、深中華(000017.SZ)、深華發(000020.SZ)、深振業(000006.SZ)和深紡織(000045.SZ)已經漲停。

深圳高速公路A(600548.SH)升4.79%，報9.41元人民幣。

中共中央、國務院發表關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，提出深圳發展目標是，到2025年躋身全球經濟實力及發展質量城市的前列，研發投入強度及產業創新能力成為「世界一流」，文化軟實力大幅提升，公共服務水平和生態環境質量達到國際先進水平；2035年成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新、創業及創意之都；到本世紀中葉成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球「標杆城市」。

另外，深圳將會促進與港澳金融市場互聯互通和金融基金產品互認，在推動人民幣國際化上先行先試，探索新跨境金融監管；另外，以深圳為主陣地建設綜合性國家科學中心，在建設大灣區國際科技創新中心當中，發揮關鍵作用，並推進在深圳工作和生活的港澳居民，在民生方面享有「市民待遇」等。並允許取得永久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業及擔任科研機構法人代表。

今天開盤後，深圳控股(00604)高開8.9%；深圳國際(00152)高開7.6%。深圳高速公路股份(00548)暫未錄成交，其A股高開4.12%，報9.35元人民幣。