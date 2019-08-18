兩岸微流行／金價漲 大媽們解套了

黃金價格大漲，引發購金熱。 （壹圖網） 分享 facebook

隨著全球經濟金融不穩定因素增加，投資者避險情緒上升，今年年初以來黃金變成熱門投資對象，黃金來到一五二六美元／一盎司（八月十六日），讓大陸再現買金熱。

近一個月來，大陸各省市的金飾店是一天一個價，七月十八日基礎金價是三一八元人民幣／一公克，八月十六日已逼近三百四十元。在足金飾品亦然，著名的杭州老鳳祥延安路店，七月十七日是四百元一克，八月十日到四百廿二元。

金價大漲，也帶動買黃金、投資黃金的買氣。

錢江晚報稱，據浙江黃金寶投資股份有限公司統計，光是他們公司七月份，購買各種規格金條就價值近四百四十萬元人民幣，相當於十三公斤多黃金，比六月份增長百分之五。

這波黃金大漲，也讓二○一三年四月大戰華爾街的中國大媽解套，當年，中國大媽們以一千億人民幣搶購了三百噸的黃金，震驚了華爾街大鱷們。當時，她們的購金成本約在一四五○美元／一盎司附近（約三百三十元人民幣／一公克），如今應已全數解套還有小賺。

黃金未來走勢各分析師依舊眾說紛紜，還有人說會回到二○一一年的歷史高點一九二一美元。不論如何，面對這波漲勢，好不容易才解套的大媽們應已學乖，至少目前尚未聽到她們豪氣萬千的再度進軍黃金市場。