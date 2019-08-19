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多元化、智能化 中小微書店崛起

2019-08-19 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

近年來，實體書店在中國大陸煥發出勃勃生機，以書店為核心的主題書店、複合型書店、文化綜合體在各地蓬勃發展，大數據、雲計算、智能終端等技術賦能下的智能書店、無人書店應運而生，中國大陸實體書店的行業發展來到新的風口。

中新社報導，最新「實體書店數據報告」顯示，今年上半年大陸實體書店銷售達51.52億元人民幣，同比增長2.31%；從銷售情況來看，大型書店雖依然占據半壁江山，但零售市場主要來源於中小微書店，中小微書店的崛起顯而易見。

位於「上海之巔」的朵雲書院上海中心旗艦店近日開業，成為申城市民口中津津樂道的話題。這間開在239公尺高空之上的「雲端書店」仿若一處「山水秘境」，以高品位的選書、風格化的空間為讀者提供獨特的書香體驗。

上海世紀出版集團副總裁闞寧輝表示，近年來中國大陸各地崛起的新型閱讀文化空間各有特色，有一個更加多樣化、個性化、風格化的書店生態，是好事情。「隨著朵雲書院上海中心旗艦店橫空出世，我們在更多上海地標正謀劃設立的相關新型閱讀文化空間也將次第落地，包括專業化、精品化的戲劇書店、詩歌書店、體育書店，讓固態的文化空間和動態的文化資源充分融合，交互出新的文化能量」。

視線轉至北京，一座藏身於北京世界園藝博覽會植物館觀景台的「自然書店」驚豔了遊客。「這是一個快閃項目，自然書店開業後我們收到許多邀請，希望能把書店的模式引入其他一些地區。」中信書店董事長汪媛媛透露，除了「快閃書店」，中信書店還在城市生活空間裡策劃了一個以「腦洞」為主題的「慢閃書店」，幫助讀者在書店中慢慢體驗有品質的精神生活。

業內人士指出，各地書店雖「網紅」頻出，但顔值只能讓讀者短暫留步，價值才能將讀者真正留下。書店天然具備的人文韻味，使其有別於其他實體商業形式，可成為藝術展出、先鋒論壇、文化沙龍等活動的載體。

杭州曉風書屋掌門人朱鈺芳如此說：「都說書店是城市人文風景的窗口，也是體現城市文化內涵的一個縮影。城市因為書店的存在變得溫暖，這也是我們每個開書店人的境界和追求」。

上海北京
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