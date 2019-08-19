5G無人配送車升級版 南京上路

2019-08-19 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



5G無人配送車助力智慧零售升級「最後一公里」，圖為在南京江北新區國際健康城，無人配送車在送貨途中自主決策躲避障礙。 新華社 分享 facebook 自動躲避障礙、路口自主決策、應急人工接管……本月17日，一輛半公尺高的白色小車在南京江北新區國際健康城「上崗」運行，當天蘇寧物流正式啟用這款5G無人配送車，為智慧零售的「最後一公里」升級。

新華社導，周末到公司加班的史先生，用手機下單後，蘇寧小店售貨員孫榮榮把飲料放到無人車裡，設置好開箱密碼，無人車就上路了。僅用5分鐘，無人車就把飲料送到史先生的公司附近，通過短信提醒他下樓取貨，臨走前還用人工語音對史先生說：「再見啦，記得想我喲。」

蘇寧物流集團物流研究院主任淩雲飛表示，這款5G無人配送車是「臥龍一號」的升級版。去年4月，蘇寧推出的「臥龍一號」無人配送車在南京實測成功，隨後在北京、南京、成都三地實現常態化運營。

「相較於第一代『臥龍一號』，這台車的自動駕駛性能得到大幅提升，能夠自主通過紅綠燈路口，而且速度更快，常規平均運營速度每小時8公里，最快可以達每小時15公里。它還能夠發現100公尺外的障礙物，並進行規避。」淩雲飛說。

在無人配送監控中心，一名技術員正在查看無人車的實時狀態。「無人車遇到問題，或者長時間停止不動的時候，後台會提醒技術員實施人工接管，利用5G的大帶寬、低時延特性，我們能夠手動將無人車駛出障礙路段，解決問題後再切換回無人駕駛模式。」淩雲飛表示，未來，一個監控中心可以控制數百輛無人車，實現無人車與電梯、門禁等更復雜的場景互聯互通。