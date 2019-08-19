親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

一體化發展 長三角都市圈漸成形

2019-08-19 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

58同城、安居客近日發布的「2019年長三角城市群樓市報告」稱，目前大陸長三角都市圈正悄然成形，核心城市與衛星城市之間的人口流動愈加頻繁，或將帶動房地產打破城市邊界，實現融合發展。

中新社報導，長三角城市群是「一帶一路」與長江經濟帶的重要交匯區域，在經濟發展中扮演舉足輕重的角色。報告認為，長三角地區含有超大城市上海、特大城市南京、大城市有杭州、合肥、蘇州等十三座，中等城市九座，小城市數十座，結構合理，人口眾多，經濟總規模大，蘊藏較大的經濟潛力。同時，長三角整體交通發展較為成熟，城市間的連接度較強。諸方條件決定其一體化的基礎好，區域發展較為均衡。

2019年上半年，長三角城市群整體新房找房熱度走勢呈「先升後降」的趨勢，3月和4月份的新房找房熱度最高。其中，蘇州新房找房熱度上半年超過上海，成為該城市群第一，找房熱度同比漲幅超四成。

與成渝等其他城市群內，找房需求高度集中在個別核心城市不同，長三角城市群的找房需求相對較為均衡。以二手房為例，報告顯示，上海占據了城市群內18.4%的找房需求，蘇州二手房需求占比12.3%。合肥、杭州、南京三個省會城市的需求占比分別為9.8%、9.0%和7.7%。

購房人群的分布也有打破城市邊界的趨勢。以上海為例，除了占比逾七成的上海本城居民之外，周邊城市如蘇州、無錫、南通等地的購房者也有在上海購房的意向。而南京、杭州、合肥三城的購房者人群結構可以看出，上海購房者在這三城購房的人數占比也相對靠前。

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，2018年長三角城市群以17.9兆元人民幣的GDP規模占據城市群首位，正躋身世界六大城市群。隨著以上海青浦區、蘇州吳江區、嘉興嘉善縣為代表的長三角生態綠色一體化發展示範區形成，上海臨港新片區為代表的國家級新政策、新機制實驗室的創新探索，長三角城市群未來將進一步拓寬戰略發展空間。

上海二手房
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

深圳發展示範區 提五戰略

2019-08-18 23:24

職業規劃興起8萬元人民幣許你頭家

2019-08-19 02:20

台資動物醫院 北京築夢

2019-08-19 02:20

福建推動與金馬電力聯網

2019-08-19 02:20

5G無人配送車升級版 南京上路

2019-08-19 02:20

多元化、智能化 中小微書店崛起

2019-08-19 02:20

兩岸微流行／金價漲 大媽們解套了

2019-08-18 23:39

陸企業發展信心 強勁復甦

2019-08-18 23:37

任正非：封殺華為 不利老美

2019-08-18 23:37

拼多多攜JVC 攻智慧電視

2019-08-18 23:36

大陸．資金．對策／台籍個人直接或間接投資大陸納稅差異

2019-08-18 23:20

中共中央 支持深圳建粵港澳大灣區大數據中心

2019-08-18 19:11

陸企人物／30歲，她用毛筆工藝「刷」寫美妝奇蹟

2019-08-18 13:58

人行出招…大陸貸款利率將下調

2019-08-18 00:26

廣東上半年GDP破5兆人民幣 挑戰全球第15大經濟體

2019-08-18 00:04

人行推新制 降企業貸款利率

2019-08-17 23:25

大陸變相降息 加速市場化

2019-08-17 23:24

廣東前六月GDP衝破22兆 居大陸首位

2019-08-17 23:15

陸券商擔保品 新規明上路

2019-08-17 23:13

中平安上半年薪資額2,036億 冠A股

2019-08-17 23:13

陸企境外上市 首選香港

2019-08-17 23:10

大陸首個海上競價風電項目 每度電價最低不到台幣3元

2019-08-17 13:39

中共官媒：莫讓香港經濟受自殺式襲擊

2019-08-17 13:15

躲制裁伊朗禁令 中國油輪疑改名被發現

2019-08-17 13:04

蔚來汽車 台籍創始人鄭顯聰離職

2019-08-16 20:19

人民幣貶值，是傷己深還是傷敵深？

2019-08-16 17:26

扛不住北京施壓？國泰航空行政總裁何杲辭職

2019-08-16 17:20

一周內三高層閃辭 滙豐：跟華為事件無關

2019-08-16 17:07

陸發改委：加緊推出促進居民收入行動方案

2019-08-16 13:32

人民幣兌美元匯率中間價連跌4周

2019-08-16 10:47

大陸．資金．對策／台商大陸境內資金匯出分析

2019-08-11 23:42

精博台商專欄／境外公司要熟悉金融新規

2019-07-29 23:33

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34
看更多

熱門文章

黃之鋒：我不主張香港獨立 但抗爭會繼續

2019-08-18 12:40

「歷史會記住這件事！」何韻詩出席香港維園集會

2019-08-18 15:53

在閩從醫十餘載 51歲台灣女醫生捐獻遺體

2019-08-18 19:40

反送中818維園集會登場 黑衣人冒雨聚集坐滿兩個足球場

2019-08-18 14:02

深圳武警練兵片段曝光 舉紅旗粵語警告：回頭是岸

2019-08-18 11:48

歐盟、加拿大聯合聲明：應維護香港集會自由及自治

2019-08-18 07:03

維園人潮滿滿 參加者：警方不挑釁不會有衝突

2019-08-18 19:00

民陣宣布集會結束 籲續「流水式」至23時

2019-08-18 21:53

「跟太陽花學運一樣」 台人赴港參加光復紅土遊行

2019-08-18 08:54

金馬獎陸片掛零 「少年問道」宣布退出

2019-08-18 18:30

黃之鋒：六四或在港重演 不主張港獨

2019-08-18 14:23

中共報復？大陸稱FedEx承運美國寄福州包裹藏槍

2019-08-18 19:13

黑衣人擠爆維園 港鐵不停天后站

2019-08-18 14:34

警方入夜截查黑衣人 防暴警察在場布防

2019-08-18 20:27

反送中非港獨 87%和理非稱不會跟勇武割席

2019-08-18 04:12

入夜人潮未散！市民占維園兩足球場 激光筆射政府總部

2019-08-18 21:35

「自由不是沒有限制」 梁愛詩：部分反修例人士行為接近顛覆

2019-08-18 13:18

民陣：170萬人參與維園集會 31日將再集會

2019-08-18 23:06

中方回應歐盟涉港聲明 重申無權干涉內政

2019-08-18 09:20

香港驚見軍帳 維園「流水式」集會 北京鎮壓可能性增

2019-08-18 14:19

香港民陣維園集會 「水炮車」在港島戒備

2019-08-18 16:41

張信哲唱的是愛國歌曲？親北京學生竟高唱「過火」來嗆香港反送中

2019-08-18 16:59

維園首批「流水式」集會人士離開 步向銅鑼灣

2019-08-18 15:30

大雨澆不息反送中熱情 香港維園擠爆人潮

2019-08-18 17:08

道士紀錄片成「唯一參賽大陸電影」 女導演：除非金馬不讓我去

2019-08-18 09:29

民陣集會打對台 港府發聲明力挺警方

2019-08-18 14:56

華誼兄弟董座：我賣畫解決資金問題 不丟人

2019-08-18 20:21

香港夏慤道天橋現「我要民主」巨型布條

2019-08-18 19:22

機場運作及保安訊息外洩？香港機管局展開調查

2019-08-18 16:01

港人巴黎集會 與陸僑相對難越鴻溝

2019-08-18 09:15

818集會前夕 人民日報：莫讓香港承受「自殺式襲擊」

2019-08-18 09:53

818集會前喊話 港政務司長：愛香港勿犧牲社會安寧

2019-08-18 10:41

世界銀行肯定中國高鐵 規劃設計奏功

2019-08-18 15:46

光復紅土遊行快閃賣「裝備福袋」 拿到勞工手套或防火手套全靠運氣

2019-08-18 09:41

中國聲稱聯邦快遞運槍 威脅列入不可靠實體清單

2019-08-18 22:06

央視再評香港局勢：止暴制亂的主流民意不可違

2019-08-18 21:45

中國超級千里眼升空 200秒從北京拍到上海

2019-08-18 16:55

港人柏林示威 批評港警暴力鎮壓

2019-08-18 07:57

孩子在旁…徐州女高鐵逃票 左右開弓怒摑乘務員

2019-08-18 14:09

陳茂波：香港經濟紓困措施 不足以回應政治訴求

2019-08-18 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top