一體化發展 長三角都市圈漸成形

2019-08-19 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



58同城、安居客近日發布的「2019年長三角城市群樓市報告」稱，目前大陸長三角都市圈正悄然成形，核心城市與衛星城市之間的人口流動愈加頻繁，或將帶動房地產打破城市邊界，實現融合發展。

中新社報導，長三角城市群是「一帶一路」與長江經濟帶的重要交匯區域，在經濟發展中扮演舉足輕重的角色。報告認為，長三角地區含有超大城市上海、特大城市南京、大城市有杭州、合肥、蘇州等十三座，中等城市九座，小城市數十座，結構合理，人口眾多，經濟總規模大，蘊藏較大的經濟潛力。同時，長三角整體交通發展較為成熟，城市間的連接度較強。諸方條件決定其一體化的基礎好，區域發展較為均衡。

2019年上半年，長三角城市群整體新房找房熱度走勢呈「先升後降」的趨勢，3月和4月份的新房找房熱度最高。其中，蘇州新房找房熱度上半年超過上海，成為該城市群第一，找房熱度同比漲幅超四成。

與成渝等其他城市群內，找房需求高度集中在個別核心城市不同，長三角城市群的找房需求相對較為均衡。以二手房為例，報告顯示，上海占據了城市群內18.4%的找房需求，蘇州二手房需求占比12.3%。合肥、杭州、南京三個省會城市的需求占比分別為9.8%、9.0%和7.7%。

購房人群的分布也有打破城市邊界的趨勢。以上海為例，除了占比逾七成的上海本城居民之外，周邊城市如蘇州、無錫、南通等地的購房者也有在上海購房的意向。而南京、杭州、合肥三城的購房者人群結構可以看出，上海購房者在這三城購房的人數占比也相對靠前。

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，2018年長三角城市群以17.9兆元人民幣的GDP規模占據城市群首位，正躋身世界六大城市群。隨著以上海青浦區、蘇州吳江區、嘉興嘉善縣為代表的長三角生態綠色一體化發展示範區形成，上海臨港新片區為代表的國家級新政策、新機制實驗室的創新探索，長三角城市群未來將進一步拓寬戰略發展空間。