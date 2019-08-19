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福建推動與金馬電力聯網

2019-08-19 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

繼2018年8月實現向金門供水之後，福建正加快推動和金門、馬祖電力聯網。福州市近日發布的「關於探索海峽兩岸融合發展新路的若干措施」明確，進一步優化完善向馬祖地區聯網供電方案，加強調研論證。廈門市也將推動通過海纜輸電方式向金門通電。

中新社報導，廈門市、福州市推出具體措施，結合特殊地理區位先後認領通電任務，也標誌著福建和金門、馬祖電力聯網將進入實質性操作階段。

短短三個月內，海峽兩岸能源互聯網技術論壇，福建與金門、馬祖電力聯網研討會先後在廈門市舉辦。兩岸政府部門、行業協會、科研機構、能源企業及專家學者代表與會探討，進一步凝聚福建和金門、馬祖電力聯網的最大共識。

福建和金門、馬祖電力聯網的具體方案逐漸清晰。在福建與金門、馬祖電力聯網研討會上，大陸國家電網有限公司發展部規劃二處副處長王雅麗介紹，計畫以柔性直流輸電技術，通過海底電纜，從廈門翔安與金門聯網，從福州連江與馬祖聯網。

對於該方案，大陸國家電網廈門供電公司總工程師劉文亮解讀稱，國家電網經過多輪次的充分研討，與兩岸電力專家進行深入溝通，才形成福建與金門、馬祖電力聯網方案。他還希望，兩岸能够圍繞通電形成固定研討機制，下一步針對前期初步確定的選址和技術方案，繼續深化、細化。

大陸國家電網福州供電公司近日披露，該公司聯合多家機構完成海底電纜實時在線監測關鍵技術及應用項目。劉文亮說，福建電網近年來保持長期穩定發展的態勢，具有很強的外送電能力。同時，福建電力已經掌握柔性直流輸電技術並投入商業化發展應用，在海底電纜鋪設技術、海島供電建設和運行維護等領域擁有豐富經驗。因此，福建與金門、馬祖聯網工程在技術上完全具備可行性。

金門福建馬祖
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