台資動物醫院 北京築夢

2019-08-19 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京順義有家投資逾6000萬元（人民幣，下同）的台資醫院，服務的對象是陪伴人們的小動物。中國農業大學博士生畢業的台灣青年游程皓，在這所名為「頑皮家族動物深度醫療中心」擔任副院長。

中新社報導，上海第一家合資寵物公司，是游程皓的母親江碧秀1993年和她上海表妹共同創辦。那時正是大陸寵物行業起步時期。2015年，頑皮家族動物醫院位列年度「中國百家寵物醫院」排名榜眼，僅次於中國農業大學動物醫學院。

游程皓繼承母親對小動物的熱愛，從台灣中興大學生命科學系畢業後，赴中國農業大學攻讀碩士和博士學位。在北京學習生活9年，「我喜歡北京的氛圍」游程皓說，他說服母親將事業拓展到北京。「北京敞開雙臂歡迎我們，鼓勵引入良性競爭。我很喜歡這種聚集正能量、腳踏實地做實事的環境。」

「出於對發展前景的考量，台灣獸醫師到大陸來發展的意願很強。」游程皓回憶，2009年，中興大學獸醫院與中國農業大學動物醫學院結為姊妹院，次年中興大學獸醫學系錄取分數線就超過台大獸醫學系。

2018年2月，大陸發布對台31條措施，游程皓第一時間去申請獸醫資格。他說，過去台灣獸醫師薪資待遇因為沒有資格證受影響。「獲得職業資格，讓台灣獸醫師在大陸工作更安心、有保障，職業生涯規劃有更廣闊的選擇空間。」