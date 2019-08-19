職業規劃興起8萬元人民幣許你頭家

2019-08-19 02:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



簡歷修改、面試輔導、升職諮詢、技能培訓、「教練式」職業規劃…近年來，職業規劃機構風生水起，在大陸社會就業機會吃緊的情況下開闢出新的市場。不過專家表示，解決就業問題還應多措並舉，重點解決整體性問題。

中新社報導，大陸國家統計局數據顯示，7月調查失業率較6月上升了0.2個百分點至5.3%。主要是因為畢業季到來、畢業生集中進入就業市場的原因。今年畢業生總數達到830萬左右。

廣西大學公共管理學院教授周均旭表示，當前社會強調大學培養方式要積極主動對接社會需求，嚴格考核高校培養人才的就業率等。「讓高校承擔過多的責任，也帶來新的問題：一是大學教育的普遍降級，以應用技能、就業能力培養為導向；二是高端人才就業低端化，大學生擠占低端市場，與專科生、高中生爭飯碗；三是學生學非所用、業非所愛，就業質量不高」。

周均旭認為，目前勞動密集型產業仍是就業的主要市場，但隨著產能過剩，產業外遷等，須將未來發展轉向人口質量紅利。但如果產業結構不調整升級，對高端人才的需求就上不去，人口質量紅利就難以獲得。

在社會就業機會吃緊的背景下，職業規劃機構應運而生。在職業規劃機構任職的程亦，主要服務的客戶是大學生。「提供的服務包括修改簡歷、面試筆試輔導等，也有保母式的服務，就是手把手幫助客戶進入想進入的公司企業，比如四大會計事務所、紅圈所（知名律所）、快消、地產、互聯網等」。

這種定製化服務的費用高昂，想邁出校門就找到理想工作，需要付出約7-8萬元人民幣左右。不過，仍然有不少人願意「花錢開路」。「職業規劃機構的工作人員很多都是名校畢業，有行業熱門企業的工作經驗，這是職業規劃機構獲得學生青睞的一大原因。」程亦說。

對此，周均旭表示，職業規劃機構產生屬於正常的市場現象，但並不能解決整體的就業問題。

他說，「專業的職業規劃機構可以根據求職者需求進行對口服務，但如果缺乏新的就業機會，大家只是在存量裡進行爭奪」。