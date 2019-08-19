親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

職業規劃興起8萬元人民幣許你頭家

2019-08-19 02:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

簡歷修改、面試輔導、升職諮詢、技能培訓、「教練式」職業規劃…近年來，職業規劃機構風生水起，在大陸社會就業機會吃緊的情況下開闢出新的市場。不過專家表示，解決就業問題還應多措並舉，重點解決整體性問題。

中新社報導，大陸國家統計局數據顯示，7月調查失業率較6月上升了0.2個百分點至5.3%。主要是因為畢業季到來、畢業生集中進入就業市場的原因。今年畢業生總數達到830萬左右。

廣西大學公共管理學院教授周均旭表示，當前社會強調大學培養方式要積極主動對接社會需求，嚴格考核高校培養人才的就業率等。「讓高校承擔過多的責任，也帶來新的問題：一是大學教育的普遍降級，以應用技能、就業能力培養為導向；二是高端人才就業低端化，大學生擠占低端市場，與專科生、高中生爭飯碗；三是學生學非所用、業非所愛，就業質量不高」。

周均旭認為，目前勞動密集型產業仍是就業的主要市場，但隨著產能過剩，產業外遷等，須將未來發展轉向人口質量紅利。但如果產業結構不調整升級，對高端人才的需求就上不去，人口質量紅利就難以獲得。

在社會就業機會吃緊的背景下，職業規劃機構應運而生。在職業規劃機構任職的程亦，主要服務的客戶是大學生。「提供的服務包括修改簡歷、面試筆試輔導等，也有保母式的服務，就是手把手幫助客戶進入想進入的公司企業，比如四大會計事務所、紅圈所（知名律所）、快消、地產、互聯網等」。

這種定製化服務的費用高昂，想邁出校門就找到理想工作，需要付出約7-8萬元人民幣左右。不過，仍然有不少人願意「花錢開路」。「職業規劃機構的工作人員很多都是名校畢業，有行業熱門企業的工作經驗，這是職業規劃機構獲得學生青睞的一大原因。」程亦說。

對此，周均旭表示，職業規劃機構產生屬於正常的市場現象，但並不能解決整體的就業問題。

他說，「專業的職業規劃機構可以根據求職者需求進行對口服務，但如果缺乏新的就業機會，大家只是在存量裡進行爭奪」。

面試大學生
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

深圳發展示範區 提五戰略

2019-08-18 23:24

台資動物醫院 北京築夢

2019-08-19 02:20

福建推動與金馬電力聯網

2019-08-19 02:20

一體化發展 長三角都市圈漸成形

2019-08-19 02:20

5G無人配送車升級版 南京上路

2019-08-19 02:20

多元化、智能化 中小微書店崛起

2019-08-19 02:20

兩岸微流行／金價漲 大媽們解套了

2019-08-18 23:39

陸企業發展信心 強勁復甦

2019-08-18 23:37

任正非：封殺華為 不利老美

2019-08-18 23:37

拼多多攜JVC 攻智慧電視

2019-08-18 23:36

大陸．資金．對策／台籍個人直接或間接投資大陸納稅差異

2019-08-18 23:20

中共中央 支持深圳建粵港澳大灣區大數據中心

2019-08-18 19:11

陸企人物／30歲，她用毛筆工藝「刷」寫美妝奇蹟

2019-08-18 13:58

人行出招…大陸貸款利率將下調

2019-08-18 00:26

廣東上半年GDP破5兆人民幣 挑戰全球第15大經濟體

2019-08-18 00:04

人行推新制 降企業貸款利率

2019-08-17 23:25

大陸變相降息 加速市場化

2019-08-17 23:24

廣東前六月GDP衝破22兆 居大陸首位

2019-08-17 23:15

陸券商擔保品 新規明上路

2019-08-17 23:13

中平安上半年薪資額2,036億 冠A股

2019-08-17 23:13

陸企境外上市 首選香港

2019-08-17 23:10

大陸首個海上競價風電項目 每度電價最低不到台幣3元

2019-08-17 13:39

中共官媒：莫讓香港經濟受自殺式襲擊

2019-08-17 13:15

躲制裁伊朗禁令 中國油輪疑改名被發現

2019-08-17 13:04

蔚來汽車 台籍創始人鄭顯聰離職

2019-08-16 20:19

人民幣貶值，是傷己深還是傷敵深？

2019-08-16 17:26

扛不住北京施壓？國泰航空行政總裁何杲辭職

2019-08-16 17:20

一周內三高層閃辭 滙豐：跟華為事件無關

2019-08-16 17:07

陸發改委：加緊推出促進居民收入行動方案

2019-08-16 13:32

人民幣兌美元匯率中間價連跌4周

2019-08-16 10:47

大陸．資金．對策／台商大陸境內資金匯出分析

2019-08-11 23:42

精博台商專欄／境外公司要熟悉金融新規

2019-07-29 23:33

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34
看更多

熱門文章

黃之鋒：我不主張香港獨立 但抗爭會繼續

2019-08-18 12:40

「歷史會記住這件事！」何韻詩出席香港維園集會

2019-08-18 15:53

在閩從醫十餘載 51歲台灣女醫生捐獻遺體

2019-08-18 19:40

反送中818維園集會登場 黑衣人冒雨聚集坐滿兩個足球場

2019-08-18 14:02

深圳武警練兵片段曝光 舉紅旗粵語警告：回頭是岸

2019-08-18 11:48

歐盟、加拿大聯合聲明：應維護香港集會自由及自治

2019-08-18 07:03

維園人潮滿滿 參加者：警方不挑釁不會有衝突

2019-08-18 19:00

民陣宣布集會結束 籲續「流水式」至23時

2019-08-18 21:53

「跟太陽花學運一樣」 台人赴港參加光復紅土遊行

2019-08-18 08:54

金馬獎陸片掛零 「少年問道」宣布退出

2019-08-18 18:30

黃之鋒：六四或在港重演 不主張港獨

2019-08-18 14:23

中共報復？大陸稱FedEx承運美國寄福州包裹藏槍

2019-08-18 19:13

黑衣人擠爆維園 港鐵不停天后站

2019-08-18 14:34

警方入夜截查黑衣人 防暴警察在場布防

2019-08-18 20:27

反送中非港獨 87%和理非稱不會跟勇武割席

2019-08-18 04:12

入夜人潮未散！市民占維園兩足球場 激光筆射政府總部

2019-08-18 21:35

「自由不是沒有限制」 梁愛詩：部分反修例人士行為接近顛覆

2019-08-18 13:18

民陣：170萬人參與維園集會 31日將再集會

2019-08-18 23:06

中方回應歐盟涉港聲明 重申無權干涉內政

2019-08-18 09:20

香港驚見軍帳 維園「流水式」集會 北京鎮壓可能性增

2019-08-18 14:19

香港民陣維園集會 「水炮車」在港島戒備

2019-08-18 16:41

張信哲唱的是愛國歌曲？親北京學生竟高唱「過火」來嗆香港反送中

2019-08-18 16:59

維園首批「流水式」集會人士離開 步向銅鑼灣

2019-08-18 15:30

大雨澆不息反送中熱情 香港維園擠爆人潮

2019-08-18 17:08

道士紀錄片成「唯一參賽大陸電影」 女導演：除非金馬不讓我去

2019-08-18 09:29

民陣集會打對台 港府發聲明力挺警方

2019-08-18 14:56

華誼兄弟董座：我賣畫解決資金問題 不丟人

2019-08-18 20:21

香港夏慤道天橋現「我要民主」巨型布條

2019-08-18 19:22

機場運作及保安訊息外洩？香港機管局展開調查

2019-08-18 16:01

港人巴黎集會 與陸僑相對難越鴻溝

2019-08-18 09:15

818集會前夕 人民日報：莫讓香港承受「自殺式襲擊」

2019-08-18 09:53

818集會前喊話 港政務司長：愛香港勿犧牲社會安寧

2019-08-18 10:41

世界銀行肯定中國高鐵 規劃設計奏功

2019-08-18 15:46

光復紅土遊行快閃賣「裝備福袋」 拿到勞工手套或防火手套全靠運氣

2019-08-18 09:41

中國聲稱聯邦快遞運槍 威脅列入不可靠實體清單

2019-08-18 22:06

央視再評香港局勢：止暴制亂的主流民意不可違

2019-08-18 21:45

中國超級千里眼升空 200秒從北京拍到上海

2019-08-18 16:55

港人柏林示威 批評港警暴力鎮壓

2019-08-18 07:57

孩子在旁…徐州女高鐵逃票 左右開弓怒摑乘務員

2019-08-18 14:09

陳茂波：香港經濟紓困措施 不足以回應政治訴求

2019-08-18 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top