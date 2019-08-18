中共中央 支持深圳建粵港澳大灣區大數據中心

2019-08-18 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



北京昨發布「中共中央、國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」，「意見」中要求，綜合應用大數據、雲計算、人工智能等技術，提高社會治理智能化專業化水平。

同時，加強社會信用體系建設，率先構建統一的社會信用平台，加快建設智慧城市，支持深圳建設粵港澳大灣區大數據中心，探索完善數據產權和隱私保護機制，強化網絡訊息安全保障。

此外，亦加強基層治理，改革創新群團組織、社會力量參與社會治理模式。

據香港信報財經網，這份「意見」。支持深圳強化產學研深度融合的創新優勢，以深圳為主陣地建設綜合性國家科學中心，在粵港澳大灣區國際科技創新中心建設中發揮關鍵作用。

意見又稱，支持深圳建設5G、人工智能、網絡空間科學與技術、生命訊息與生物醫藥實驗室等重大創新載體，探索建設國際科技訊息中心和全新機制的醫學科學院。

同時，形成全面深化改革開放新格局。堅持社會主義市場經濟改革方向，探索完善產權制度，依法有效保護各種所有制經濟組織和公民財產權。支持深圳開展區域性國資國企綜合改革試驗。