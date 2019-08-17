大陸首個海上競價風電項目 每度電價最低不到台幣3元

2019-08-17 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸第一個海上風電競價項目—上海奉賢20萬千瓦海上風電項目招標，在五家參與投標的廠商中，中國最大風電投資商—龍源電力每度電報價竟只有人民幣0.65元（約新台幣2.89元），震撼市場。這個價格更僅約台灣離岸風電躉購電價新台幣5.5160元的一半。

根據大陸國家發展改革委今年5月發布的《關於完善風電上網電價政策的通知》，海上風電標竿上網電價改為指導價，新核准海上風電項目必須全部通過競爭方式確定上網電價，上網電價不得高於指導價。

《中國能源報》指出，2019年符合規劃、納入財政補貼年度規模管理的新核准近海風電指導價調整為每度人民幣0.8元（3.55元），2020年調整為每度0.75元（約新台幣3.33元）。以此為基準，龍源電力此次在奉賢項目上的申報電價比指導價低了0.15元。

龍源電力成立於1993年，原隸屬於大陸國家能源部，目前為國家能源投資集團有限責任公司控股上市公司。龍源電力是大陸最早從是風電開發的專業化公司，2009年在香港主板上市，為大陸首家在境外上市的國有新能源發電企業。

龍源電力目前在大陸擁有300多個風電場、八個太陽能發電站和兩個火力發電企業，同時還擁有生物質、潮汐和地熱等發電項目，業務遍布中國32個省市區和加拿大、南非等國家。

龍源電力集團股份有限公司黨委書記黃群表示，目前大陸的海上風電技術水準足以支撐價格持續下調，並逐步擺脫對政府財政補貼的依賴。

在五家投標廠商中，即便申報電價最高的中廣核風電有限公司，每度電價也僅人民幣0.76元（約新台幣3.38元）。上海《界面新聞》指出，在競價的壓力下，中國海上風電價格下降速度或許會比預期要快得多。