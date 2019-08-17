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躲制裁伊朗禁令 中國油輪疑改名被發現

2019-08-17 13:04世界日報 中國新聞組／北京17日電

中國崑崙控股公司旗下一艘油輪疑似利用更改船名方式，躲避美國對伊朗實施的原油禁運制裁。但因每艘船隻只有唯一一組國際識別碼，因此這艘油輪的做法輕易被發現。

美國政府官員曾警告亞洲各港口，勿讓名為Pacific Bravo的超大型油輪（VLCC）停靠，因這艘船載運伊朗原油，違反美國的經濟制裁措施。

路透報導，追蹤船舶動向的資料顯示，Pacific Bravo於6月5日在印度洋上朝麻六甲海峽前進時，因關閉向其他船隻發出位置和方向訊號的詢答機，而失去蹤跡。

到了7月18日，一艘名為Latin Venture的超大型油輪在麻六甲海峽旁的馬來西亞狄克森港（Port Dickson）外海開啟詢答機，所在位置距離Pacific Bravo上次發送訊號地點約1500公里。

根據船舶資訊提供商路孚特（Refinitiv）和追蹤船舶間交易的公司VesselsValue提供的資料，Latin Venture和Pacific Bravo發出的國際海事組織（IMO）船舶識別碼，都是IMO9206035。

由於一艘船自始至終只能有一組IMO號碼，代表Latin Venture和Pacific Bravo根本是同一艘油輪。這也暗示船東試圖規避伊朗原油禁運令。

杜拜能源經紀商StarFuels的石油交易員史坦利說：「若不去猜測任何特定船東的行動理由為何，一般而言，一艘船在遭到美國指控後突然改名，唯一可能原因，就是船東希望用改名這樣粗糙的手法，能夠騙過買家。」

崑崙控股公司總部在上海，在新加坡也有辦公室。路透記者致電兩地辦公室，皆無人應答。

路孚特和VesselsValue的資料還顯示，Pacific Bravo在關閉詢答機前油艙滿載，但42天後Latin Venture出現時，貨艙卻是空的。

路透無法查明Latin Venture在何處將運油卸載，及是否卸載。馬來西亞海事局發布的聲明說，Latin Venture於6月29日進入狄克森港換船員，7月18日離港，期間並未卸貨。

中國油輪裝載伊朗原油違反美制裁規定，竟在航向麻六甲海峽時關掉船艦訊號轉發器，換成...
中國油輪裝載伊朗原油違反美制裁規定，竟在航向麻六甲海峽時關掉船艦訊號轉發器，換成另一個名字。圖為先前pacific bravo停泊照片。 (取材自arineTraffic.com)
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