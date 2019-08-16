引進國際賽事拚經濟 MXGP上海站9月登場

2019-08-16 19:40 中央社 上海16日電



上海近來積極發展一區一品牌特色賽事，在嘉定區引進F1賽事帶來商機後，奉賢區9月將舉辦世界摩托車越野錦標賽（MXGP），盼藉由活動拉動奉賢當地的經濟收益。

上海是中國的金融中心，近年來不斷致力引進國際體育賽事助力拚經濟，包括嘉定區的F1賽事、閔行區的網球上海大師賽、崇明區的國際自行車賽，而這次MXGP則選址奉賢，為「一區一品」拼圖再下一城。

奉賢區人民政府副區長袁園表示，本次賽事為分站賽的第18站，也是2019世界摩托車越野錦標賽的最後一站，比賽將決選出全年度的總冠軍車隊和車手，預計將有來自22個國家、33支車隊，總計70名車手參賽。

MXGP每年在世界各地舉辦的分賽站都能促進當地的旅遊和消費，主辦單位指出，以英國舉辦地雪菲爾（Sheffield）來說，賽事每年能為當地帶來約1億美元的旅遊收入，創造的相關就業機會超過20萬個。

今年的上海站將是中國首次舉辦MXGP賽事，中國選手將透過外卡的方式進入比賽。中國選手許健豪表示，國際的車手、車隊來中國比賽，可以給他自己一些經驗的學習，讓中國選手從「走出亞洲」到「走向世界」。

承辦單位和匯集團董事長倪華杰說，MXGP賽事起源於英國，至今已經有100多年歷史，將活動引進上海，可以提升城市的國際知名度，也可以對外展示當地文化，還能進一步帶動中國摩托車產業的發展。

MXGP過去舉辦的城市遍布歐洲、南美、北美、亞洲等17個國家，每場比賽轉播約可吸引10.55億的全球觀眾，年度擁有死忠粉絲數量逾4.2億。這次上海站的舉辦時間為9月13日至15日，票務已賣出1萬多張。