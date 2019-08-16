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陸發改委：加緊推出促進居民收入行動方案

2019-08-16 13:32聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國家發改委發言人孟瑋今（16）日表示，為提升居民消費能力，正抓緊推出實施《關於多措並舉促進城鄉居民收入合理增長的行動方案（2019-2020年）》，透過激發重點群體增收活力，促進農業農村和戶籍制度等重點領域改革，穩定工資性收入預期，拓寬財產性收入管道，切實提高居民收入，增強居民消費能力。

路透報導，這顯示刺激消費擴大內需，仍是中國大陸穩定經濟的重要籌碼。

孟瑋在發改委例行新聞發布會上指出，近期大陸推出一系列促進消費的政策文件，不少地方也推出一批有針對性的措施，下一步重點將推進四方面工作，包括疏通堵點、穩業增收、改善環境和形成合力促消費。

孟瑋稱，推動相關部門和地方推出實施一批促消費舉措，特別是要針對消費領域突出的痛點、堵點問題，加快破除制約居民消費的體制機制障礙，大幅減少微觀管理事務和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置和對市場活動的直接干預，促進居民消費提質升級。

同時要改善環境促消費。加快推進多行業和多領域放心消費環境建設。形成線上線下融合的消費者維權服務體系。加強農村商品品質檢查監督，嚴厲打擊假冒偽劣商品和欺騙消費者的行為。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華周三表示，7月社會消費品零售總額增速比去年同期出現明顯下滑，主要原因是汽車銷售變化帶來的；未來消費是有保持平穩較快增長走勢的基礎和條件的。

大陸國家發改委發言人孟瑋。央視截圖
大陸國家發改委發言人孟瑋。央視截圖
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