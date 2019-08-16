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人民幣兌美元匯率中間價連跌4周

2019-08-16 10:47聯合報 記者李仲維╱即時報導

銀行間外匯市場今（16）日人民幣兌美元匯率中間價報7.0312元，較昨日貶值44基點。本周中間價累計貶值176點，幅度為0.25%，連跌4周但跌勢放緩。

除了人民幣中間價繼續貶值之外，為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行在公開市場今日進行800億元人民幣7天期逆回購操作。今日無逆回購到期，實現淨投放800億元。本周，人行共進行人民幣3,000億元逆回購操作。

中新經緯報導，人行在本周已連續五日進行逆回購操作，交易量分別為人民幣300億元、600億元、1,000億元、300億元、800億元。因同時沒有逆回購到期，實現淨投放3,000億元。此外，人行15日進行中期借貸便利(MLF)操作4,000億元，比當日到期量多170億元。全口徑測算，本周淨投放3,170億元人民幣。

市場人士表示，稅期因素的影響預計還會持續一兩天，人行在公開市場投放操作可能還沒結束。之後隨著稅期高峰過去，資金面恢復常態，預計人行將適時暫停公開市場操作。貨幣市場流動性總量將保持合理充裕狀態，月內資金面出現大幅收緊的可能性已很小。

民生銀行首席研究員溫彬認為，下一步，貨幣政策需增加靈活性，繼續使用數量型貨幣政策，透過加大公開市場操作力度、擇機定向降準等保持金融體系流動性合理充裕；並儘快推進利率併軌，完善貸款市場利率報價機制，擇機調降政策利率，引導金融機構降低實體經濟部門的實際利率水準，促進投資和消費增長，穩定內需。

圖為中國人民銀行。中新社資料照片
圖為中國人民銀行。中新社資料照片
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