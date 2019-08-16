港府派糖 七大利多撐企業

2019-08-16 01:54 經濟日報 特派員 經濟日報 特派員 李春 ／香港15日電



香港政府15日宣布，為應對經濟疲弱，港府以「撐企業、紓民困」為名，公布各七項紓解政經困局的經濟和民生措施，這些措施預計影響政府收入及增加開支約港幣191億元（約新台幣764億元），多項政策的實施時間預計為2019年10月。

香港政府大「派糖」，無疑與香港經濟急速滑落、出現大規模反送中運動相關。香港政界和財經圈早傳出，香港特首林鄭月娥在10月的施政報告要大「派糖」，但未料提前到8月中宣布。

香港財政司司長陳茂波15日聯同財經事務及庫務局局長劉怡翔、勞工及福利局長羅致光等官員舉行記者會，公布香港最新經濟情況及一系列支援企業發展、減輕市民生活負擔的措施。

香港政府將推出的七項紓困措施，首先是面對所有納稅人及企業，減免入息課稅及利得稅，預計可惠及約143萬名納稅人或企業，令他們額外節省約港幣18.4億元稅款。同時還將向領取綜援金的低收入者、高齡津貼及長者生活津貼或傷殘津貼，多發放一個月等措施。

香港政府還要豁免27類政府收費，為期12個月，惠及行業包括零售、飲食、旅遊、建造、物流、海事和漁農業等。港府亦會向部分政府產業提供50%的租金減免，為期六個月，包括大部分商業及社區用途的政府土地短期租約，以及政府出租的菜市場、零售商店等。

香港政府也會在「中小企融資擔保計畫」下，開設新信貸擔保產品，由政府為核准貸款提供九成信貸擔保，協助有意創業者取得資金，並將計畫的「特別優惠措施」申請期，延長至2022年6月底。