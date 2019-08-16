阿里巴巴Q2一天賺15億 遠優於市場預期

2019-08-16 01:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



阿里巴巴第2季營收年增42%，大幅優於市場預期，股價在美股盤前漲3.4%。 本報系資料庫 分享 facebook 阿里巴巴集團昨（15）日公布第2季財報，淨利潤人民幣309.49億元（約新台幣1,398.6億元），年增54%；相當於一天賺新台幣15.5億元。

阿里巴巴第2季營收人民幣1,149.2億元，年增42%；營收及獲利大幅優於市場預期，帶動股價在美股盤前漲3.4%，最高報167美元。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示，年度活躍消費者達6.74億，充分展現阿里巴巴卓越的用戶體驗，將繼續提升營運效率，基於核心商業的強勁現金流，將在技術上持續投入，讓全球數百萬企業實現數位化轉型。

財報數據顯示，大陸零售商業業務收入年增40%至人民幣756億元，當中天貓已付實物商品交易額（GMV）年增34%，而大陸零售商業業務的其他收入年增1.34倍至人民幣167億元，主要來自天貓超市和盒馬鮮生等直營業務的貢獻。

包括淘寶、天貓在內的大陸零售市場移動月活躍用戶達7.55億，年度活躍消費者達6.74億；天貓618加深了市場的滲透，超過70%的大陸零售平台年度活躍消費者增長來自擴大的市場。

核心商業業務收入達人民幣 995.44 億元，年增44%；新零售方面，盒馬鮮生繼續擴大業務布局、優化店鋪，截至 6 月底，集團在17 個 城市擁有 150 家自營的盒馬門市。

本地生活服務方面，收入年增137%至人民幣61.8 億元，主要來自即時配送及本地生活服務平台餓了麼的佣金、配送及其他服務收費；菜鳥網路收入年增50%至人民幣50.05億元，主要由於履約訂單量增加所推動。

跨境及全球零售商業方面，收入年增29%至人民幣55.67 億元，主要來自土耳其領先電商平台 Trendyol 併表，以及全球速賣通的收入增加；雲計算業務的收入增長66%至人民幣77.87億元，主要由於每位客戶平均支出增加帶動。

數字媒體及娛樂業務方面，收入年增6%至人民幣63.12億元；創新業務及其他收入年增21%至人民幣12.81億元，主要源自高德地圖的收入增長。