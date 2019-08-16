亞馬遜遭爆銷售港獨T恤

2019-08-16 01:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



美國電商亞馬遜遭陸媒起底，指其在平台上公然銷售港獨T恤，這是繼凡賽斯、COACH、紀梵希之後，又一家外國公司遭陸媒及網友圍剿指責涉嫌分裂中國，嚴重挑釁「一國兩制」。

環球時報報導，有網友在社交網站上爆料稱，亞馬遜平台正銷售一款紅色港獨T恤。上面赫然印著「FREE HONG KONG DEMOCRACY NOW(現在就讓香港民主)」，同時配有繁體中文「香港獨立」。

此事隨後不斷發酵，很快有其他網友爆料稱，亞馬遜銷售平台上出現大量港獨T恤，不僅有紅、黑、藍等多種顏色，圖案更是印有「反送中」、「香港沒有引渡」、「香港不是中國特別行政區」等多種反中主張。

亞馬遜官網也遭環球時報起底，指發現有不少款港獨T恤，有的印有代表香港特別行政區的紫荊花旗幟和代表美國的星條旗相拼接圖案，還有用英文寫著「Hong Kong is not China（香港不屬於中國）」等字樣。

報導引述北京消費者表示，他對亞馬遜上售賣港獨T恤感到很震驚。亞馬遜是全球最大的電商平台，竟然還犯這種低級錯誤。

「作為全球知名的大公司，難道它不清楚香港是中國一部分這個事實嗎？」

該消費者還直言，此舉嚴重挑釁「一國兩制」的基本原則，公司信譽和在大陸人心中形象也會大打折扣。