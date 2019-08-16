陸限制黃金進口 阻貶人民幣

2019-08-16 01:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



路透援引消息人士透露，大陸自今年以來一直嚴格限制黃金進口，上半年減少進口的金額估計已達150至250億美元，此舉可能是在遏制資金外流，並在經濟增長放緩之際提振人民幣。

消息人士稱，與去年相比，全球第二大經濟體中國大陸已削減約300至500噸黃金的進口量，按當前價格計算價值約150至250億美元。這些限制措施推出之際，大陸與美國不斷升級的貿易對抗已將大陸的經濟增長速度拖至近30年來的最低水準，並迫使人民幣匯率跌至2008年以來的最低水準。

大陸是全球最大的黃金進口國，海關數據顯示，去年大陸進口約1,500噸黃金，價值約600億美元，相當於全球黃金總供應量的三分之一。但大陸海關數據顯示，今年上半年大陸進口575噸黃金，低於2018年同期的883噸，大減34.8%。

今年5月，大陸進口71噸黃金，低於2018年5月的157噸，年減54%。6月的降幅更大，僅有57噸，而去年6月為199噸，年減71%。6月的數據為可獲得的最後一個月數據。

報導稱，大陸的大部分黃金進口來自瑞士、澳洲和南非等地，通常以美元結算，是由一批當地和國際銀行完成的，由大陸央行每月給它們發放進口配額。但倫敦、香港、新加坡和大陸的黃金行業消息人士表示，幾個月來，黃金進口配額一直在縮減或根本沒有發放。

他們表示，大陸限制黃金進口的動機，可能是為了在人民幣貶值之際，限制資金外流。

市場人士表示，大陸以前也曾限制過黃金進口配額，最近一次是在2016年人民幣大幅貶值後。

另有知情人士分析，黃金流入意味資金流出，大陸買家傾向於購買美元來採購金屬，這一切都與大陸央行處理人民幣匯率的方式有關。限制黃金進口是在不影響老百姓生活的情況下，減少資本外流的一種簡便方法，但到目前為止，這對整體黃金市場的影響不大。

報導稱，雖然沒有明確的官方數據來衡量大陸的資本外流，但一個流行的衡量標準是大陸國際收支中被稱為「錯誤和遺漏」的一個組成部分。

該數據顯示，今年前三個月，大陸的資本外流為880億美元，創歷史新高。