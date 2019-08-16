陸7月對外投資 同比增長近3成

2019-08-16 02:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸商務部15日公布的最新數據顯示，7月中國對外非金融類直接投資額達680.6億元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）增長25.5%，增速是上月的四倍以上。

中新社報導，受7月對外投資額大增推動，1至7月中國對外非金融類直接投資額累計達4329.2億元，同比增長3.3%，增速比上半年加快3.2個百分點。

今年前五個月，中國對外投資額都持續低於去年同期，直到6月起才扭轉同比下降態勢，上半年實現0.1%的增長。有分析指出，對外投資單月情況不能代表全年走勢，今後中國對外投資形勢如何，仍有待觀察。

分行業看，1至7月中國對外投資主要流向租賃和商務服務、製造、批發和零售、採礦等領域，其中流向製造業、信息傳輸/軟件和信息技術服務業的對外投資額同比增速均高達兩位數。

同時，因2016年底起中國大陸官方對非理性對外投資實施嚴格管控，遏制盲目投資引發的風險，房地產業、體育和娛樂業等非理性投資重點領域對外投資，已兩年多沒有新增項目。

分地域看，「一帶一路」沿線國家和地區仍是中企對外投資熱點。前七個月，中國企業對「一帶一路」沿線國家新增投資合計79.7億美元，占同期總額的12.5%。

對外承包工程方面，1至7月中國對外承包工程，新簽合同額在5000萬美元以上的項目436個，占新簽合同總額的83.5%。其中，基建類項目合同額占新簽合同額的比重超過80%。